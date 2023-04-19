Компьютерное зрение, операции без травм и профилактика: Эксперты рассказали о трендах в медицине 2023 года

Медицина - одна из областей, где наиболее заметно внедрение технологий. Фото: Александр ГЛУЗ

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Различные технологии, ориентированные на искусственный интеллект, уже глубоко укоренились в экосистеме здравоохранения. Такие сервисы позволяют повысить точность диагностики, облегчают работу врача, помогают подобрать оптимальный метод лечения.

Эксперты рассказали о трендах в медицине 2023 года. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- Сегодня нам доступны такие решения, как компьютерное зрение, сервис «Третье мнение», специализирующийся на разработках систем поддержки принятия врачебных решений с помощью искусственного интеллекта, алгоритмы распознавания изображений, которые помогают обнаружить патологии на ранней стадии по рентгеновским снимкам или МРТ. Уже сейчас эти разработки помогают врачам оказывать качественную и эффективную медицинскую помощь, - говорит технологический предприниматель, инженер, основатель компании в сфере искусственного интеллекта и нейропсихологии Филипп Жучков.

Филипп Жучков. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

В дальнейшем технологии на основе искусственного интеллекта продолжат внедряться, но, пожалуй, важный результат их использования - это не просто анализ и логическое заключение, а предсказание возможного диагноза.

- В будущем нейронные сети научатся предсказывать возможное развитие болезни у человека. Речь идет не о диагностике на ранних этапах, а именно о прогнозировании, когда на основе различных, в том числе косвенных признаков искусственный интеллект выдает заключение о вероятности развития тех или иных заболеваний и отклонений, - добавляет Филипп Жучков.

Так что перспективы использования искусственного интеллекта в медицине более чем впечатляющие. Однако пока это всего лишь ассистент врача, который помогает принимать грамотные и взвешенные решения.

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Появление малотравматичных методик стало не просто революцией технологий. Это кардинально изменило саму философию хирургической помощи. Сегодня малоинвазивная хирургия - операции через проколы без кровопотери, шрамов и боли - уверенно вытесняет из медицинской практики классические полостные вмешательства.

Появление малотравматичных операций кардинально изменило саму философию хирургической помощи. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Лапароскопические операции через мини-доступы с визуализацией уже стали стандартом в клиниках. В онкологии они позволяют снизить операционную травму и при этом эффективно выполнить вмешательство - удалить опухоль. В зависимости от диагноза и клинической картины в малоинвазивной хирургии применяются лапароскопические - точечные проколы передней брюшной стенки - или эндоскопические - через естественные физиологические отверстия тела - методы хирургического вмешательства, - говорит клинический онколог, заведующий онкологическим отделением № 4 хирургических методов лечения Городского клинического онкологического диспансера Юрий Пелипась.

Юрий Пелипась. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Малоинвазивные операции требуют определенной подготовки и хирурга, и пациента. Врач должен уметь работать в условиях, когда происходящее он видит на экране. Что касается пациента, то он должен пройти полное обследование, и, желательно, чтобы болезнь не была запущена.

- Чем раньше обнаружена опухоль, тем больше шансов удалить ее полностью и добиться стойкой ремиссии. Конечно, лапароскопические технологии используются и на более поздних стадиях развития рака, но максимального эффекта можно добиться на ранних стадиях, - добавляет Юрий Пелипась. - Лечение рака - это всегда комплексный подход. Важно как можно быстрее передать пациента из рук хирурга в руки клинического онколога и химиотерапевта. А когда операция выполняется с минимальным травматизмом, пациент быстрее восстанавливается и продолжает лечение.

Следующий этап развития малоинвазивной хирургии - массовое внедрение роботических систем, которые отличаются не только высокой технологичностью, но и позволяют выполнять органосохраняющие операции.

И все же врачи напоминают: ни одна, даже самая передовая технология не способна вернуть здоровье, если болезнь поздно обнаружена. Поэтому профилактические обследования - залог успешного лечения онкологии.

ГЕНЕТИКА

Раньше, когда пациентам ставили диагноз «рак», преодолеть болезнь казалось чудом. Но уже сегодня медицина может смело противостоять болезни, используя мощное оружие - таргетную терапию, направленную на различные поломки внутри опухоли.

- Если говорить о развитии генетических технологий, то здесь мы не отстаем от всего мира. Например, генетические анализаторы, которые позволяют изучать небольшие участки генома, есть только в трех странах - Америке, Китае и России, - говорит кандидат медицинский наук, научный сотрудник центра молекулярной медицины Минздрава РФ, ПСПбГМУ имени академика И. П. Павлова Владимир Назаров.

Владимир Назаров. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Многочисленные генетические исследования выявили, что возникновение раковых клеток - это результат генетических изменений, поэтому таргетная терапия, направленная против этих генетических изменений, в будущем станет особо важным инструментом для предотвращения и снижения смертности от рака. Впрочем, это будущее уже наступило.

- В современной онкологии без знания молекулярно-генетических характеристик опухоли не обойтись. Буквально два года назад в России появилась возможность бесплатно проводить онкогенетические исследования пациентам, чтобы правильно подбирать таргетную терапию. Человек получает препараты, которые прицельно влияют на опухолевые клетки. Это позволяет индивидуализировать лечение, улучшить качество жизни и увеличить ее продолжительность, - добавляет Владимир Назаров.

Генетические технологии также помогают врачам оценить риск возникновения других заболеваний, в том числе наследственных. Так, в этом году программа госгарантий дополнена проведением расширенного неонатального скрининга. Этот скрининг, известный как «пяточный тест», проводят всем новорожденным без исключения. Анализ позволяет выявить наиболее распространенные генетические заболевания, которые представляют угрозу жизни и здоровью ребенка. Теперь новорожденных будут тестировать не на 5, как в 2022 году, а на 36 наследственных патологий.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Одной из актуальных проблем XXI века является женское и мужское бесплодие. Сейчас медицина достаточно развита, чтобы предложить варианты, помимо естественного зачатия. Методы вспомогательных репродуктивных технологий активно развиваются последние 40 лет и позволяют супружеским парам стать родителями. Более того, они предполагают диагностику многих наследственных заболеваний еще до наступления беременности.

- Возможность пройти диагностику еще до зачатия ребенка есть у каждой пары. В частности, в нашем центре мы бесплатно проводим такое исследование всем парам в течение года после свадьбы. Благодаря современным технологиям мы можем предотвратить некоторые генетические заболевания у детей. Если у родителей имеются генетические мутации и сами они зачать ребенка не могут, им назначается процедура ЭКО. Дополнительной процедурой к вспомогательным репродуктивным технологиям является предимплантационная генетическая диагностика эмбрионов. Это проверка эмбриона, полученного с использованием экстракорпорального оплодотворения, на наличие генетических аномалий до его имплантации в полость матки. В этом случае возможно отобрать здоровые эмбрионы еще до стадии переноса, - говорит врач акушер-гинеколог Центра планирования семьи и репродукции Екатерина Фалитнова. - Процедуру проводят не всем, а только когда известно, что родители либо болеют, либо носители моногенного заболевания.

Екатерина Фалитнова. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Поскольку передовые репродуктивные технологии появились относительно недавно и связаны с новейшими достижениями эмбриологии и генетики, общество не выработало единого мнения по поводу этических вопросов, связанных с ними.

- Важно отметить, что современная наука помогает стать родителями и дает возможность родить здорового ребенка, - добавляет Екатерина Фалитнова.

СТОМАТОЛОГИЯ

Новые технологии делают доступным лечение, еще 20 лет назад казавшееся фантастикой. Для современных клиник, в том числе государственных, не проблема сверхточно поставить диагноз за полчаса-час. Помогает в этом передовое оборудование.

- Трехмерные изображения с компьютерного томографа (КТ) помогают точно оценивать состояние зубов, корней и мягких тканей в полости рта - врач в мельчайших подробностях видит скрытые особенности или дефекты глубоко внутри челюстной кости, - говорит кандидат медицинских наук, врач- рентгенолог «Стоматологической поликлиники № 9» Санкт-Петербурга, заведующая Городским рентгенологическим стоматологическим центром Ирина Клестова.

Ирина Клестова. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

К анализу полученных снимков подключаются нейросети. Они способны программно оценивать КТ-снимки и находить малейшие патологии с точностью 98-100 процентов. Например, программа Diagnocat (между прочим, разработка российских стоматологов!) всего за 5 минут создает полный отчет по загруженным КТ и делает раскладку по каждому зубу: признаки патологий, коронки, пломбы, имплантаты. Программа анализирует найденные проблемы и помогает планировать лечение.

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