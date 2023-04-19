Попа, как у Ким: Филипп Киркоров шокировал зрителей в Петербурге объемными ягодицами в облегающем костюме

Филипп Киркоров шокировал зрителей новыми ягодицами на концерте в Петербурге Фото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп Киркоров не перестает удивлять. Недавно стало известно, что король эстрады лег "под нож", чтобы "накачать" себе пресс на операционном столе. Но оказалось, что вместе с мощным торсом он решил обновить и ягодицы. Новой попой, как у Дженифер Лопес певец похвастался на концерте в Санкт-Петербурге, представ перед поклонниками в очень обтягивающем костюме.

Поклонники гадают: настоящие ягодицы у певца, операция или накладка / Фото: Скрин видео: Неприятный Пилягин

В социальных сетях сразу же началось обсуждение: настоящая ли попа у артиста, либо это просто временная накладка. Все слухи сразу же развеял сам Киркоров. Во время подготовки к выступлению в Петербурге в нему в гримерку пришел журналист, известный как Неприятный Пилягин и задал Киркорову важный вопрос, на который сам певец ответил отрицательно:

- Филипп Бедросович, сейчас ходят слухи, что у вас поролоновая ж.... Что это правда чтоли?

- Ты с народным артистом разговариваешь, какая ж...? Что за воспитание, - возмутился Киркоров.

- Ну докажите, - попросил журналист.

- Во-первых, ягодицы. У меня все настоящее! Точно, - заверил всех артист.

Но поклонники Киркорова все же сомневаются. Многие считают, что это временный образ певца, который любит эпатаж и шокировать публику.

- Свою ему некогда было делать, слишком долго заживает все после операции, - уверены некоторые поклонники.

Напомним, что в марте Филипп Бедросович начал омоложение, отправившись к пластическому хирургу. Врач омолодил лицо певцу, сделал мускулы по всему телу, и как оказалось, ягодицы.

Концерт Киркорова в Петербурге должен был состояться 16 апреля, на Пасху. Однако по неизвестным причинам выступление перенесли на ближайший вторник, 18 апреля.