Базу НАТО в Финляндии предложили разместить в 360 км от Ленинградской области

Город в Финляндии предложил разместить базу НАТО в 360 км от Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стало известно, что в Финляндии уже начались разговоры о размещении базы НАТО. Так, власти города Каухава предложили свою территории в качестве базирования Организации Североатлантического договора. Об этом 19 апреля 2023 года пишет издание Yle.

- Мэр Веса Рантала отмечает, что месторасположение города очень удобно, так как находится близко к Балтийскому морю. Также в Каухава до 2015 года действовал единственный военный аэродром Финляндии, - пишет издание.

Каухава находится к северо-западу от Хельсинки близ Ботнического залива, выходящего в Балтийское море. Что касается до близости к России, то до, например, Светогорска в Ленинградской области это всего 365 километров.

Но стоит отметить, что это пока только предложение властей города. Официально решения о размещении баз НАТО на территории Финляндии еще не было.

Напомним, что Финляндия официально вошла в состав НАТО в начале апреля. Вместе с этим страна начала строительство стены на границе с Россией в Ленинградской области.