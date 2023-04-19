Выстрелившего в сотрудника ОМОН мужчину обвинили в подготовке теракта в Петербурге

Мужчина полностью признал свою вину. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Куйбышевский районный суд собирается продлить арест мужчине, который в феврале этого года два раза выстрелил в сотрудника ОМОН. Помимо покушения на убийство, ему вменяют статью о покушении на совершение теракта. Об этом 19 апреля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- У обвиняемого были оружие, бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Также он изготовил более 520 листков бумаги с разными надписями, в том числе, призывы к посягательству на жизнь государственного деятеля, - говорится в сообщении ведомства.

Листы мужчина хотел раскидать на месте преступления, чтобы привлечь внимание большого количества людей.

Напомним, 24 февраля около Гостиного двора обвиняемый два раза выстрелил в сотрудника ОМОН. Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Тогда мужчина признал свою вину частично, но на сегодняшний день он сознался полностью.

Решение о возможном продлении ареста будет принято в ближайшее время.