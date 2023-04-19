Связывали, доводили до истощения: Прокуратура проверит психоневрологический интернат №10 в Петербурге после смерти семи сирот

Воспитанники интерната были жутко истощены. Фото: t.me/nfedermesser

После смерти воспитанника психоневрологического интерната №10 учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер записала видеообращение к чиновникам и попросила обратить внимание на ситуацию, которая сложилась в учреждении в Петербурге. Активистка называет воспитанников детьми, хотя некоторые из них уже совершеннолетние.

17 апреля в больнице умер один из таких ребят, который проживал в интернате. По словам активистки, это не первый случай: за последнее время там погибли еще шесть человек. Они были жутко худыми и измученными. Некоторых воспитанников связывали.

- Неделю назад я просила руководство Санкт-Петербурга обратить внимание на ситуацию в ПНИ № 10 и перечислила имена детей, умерших там за последнее время. И сказала тогда, что если ситуация не изменится, то Леша станет следующим в этом списке, - сказала в видеообращении Федермессер.

В обращении общественник обратилась к Валентине Матвиенко, Татьяне Голиковой, Михаилу Мурашко и другим высокопоставленным политикам. Она рассказала, что детей отправляют в больницу без сопровождения. Последний умерший парень подхватил там инфекцию и попал в реанимацию. Хоронить его будут волонтеры.

- Этому парню за 20, на самом деле он был ребенком с весом менее 20 килограммов, - сказала активистка.

Вес некоторых детей был меньше 20 килограмм. Фото: t.me/nfedermesser

По ее словам, в интернате не хватает кадров для ухода за детьми. Она также рассказала, что все дети крайне истощены, и у них белково-энергетическая недостаточность. В видеообращении представлены фотографии ребят, на которых видно, что у воспитанников выпирают кости из-за худобы. Spb.kp.ru обратилась за комментарием в комитет по социальной политике.

- По данному факту идет проверка в интернате, и пока она не закончится, мы не будем комментировать, - ответили spb.kp.ru в ведомстве.

ОФИЦИАЛЬНО

Проверку организовала также прокуратура Петербурга.

- В видеообращении содержатся сведения о возможных нарушениях законодательства в отношении подопечных. В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц, - сообщили в надзорном ведомстве.