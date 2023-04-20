Тело зверски убитого фотографа из Петербурга нашли рядом с расчлененным другом в США

Фотограф из Петербурга переехал в США. Фото: СОЦСЕТИ

Пропавшего без вести петербуржца в Соединенных Штатах Америки нашли мертвым. Россиянина зарезали ножом. Рядом с ним нашли и его умершего друга. Убийца расчленил второго погибшего и разложил тело по специальным контейнерам.

- В убийстве двух русских парней подозревают их русского знакомого, который общался с обоими погибшими. Жертвы с 9 апреля считались пропавшими без вести. В итоге их тела нашли в хранилище Норт-Бикон-стрит в Брайтоне рано утром 15 апреля, - пишет CBS News со ссылкой на офис окружного прокурора Миддлсекса.

Сообщается, что парень, которого расчленили, был поручителем аренды квартиры подозреваемого, но позже он отказался оставаться доверителем. По версии следствия, это и стало причиной жестокого убийства обоих россиян.

Очевидцы видели, как предполагаемый убийца входил и выходил в дом жертв после их пропажи. Следователи считают, что перед этим он виделся с парнями в арендованном грузовике. Эту же машину преступник в итоге использовал для перевозки вещей убитых в хранилище.

Мужчину арестовали 15 апреля вечером в Северном Эттлборо.