График отключения горячей воды на лето 2023 года утвердили в Петербурге

Горячую воду в домах начнут отключать после окончания отопительного сезона. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сразу после окончания этого отопительного сезона специалисты начнут готовиться к следующему. Поэтому для начала теплоэнергетики отключат горячую воду для того, чтобы провести плановые работы по ремонту теплосетей, а заодно и гидравлические испытания. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

- Отопительный сезон закончится в Петербурге, когда среднесуточные температуры более пяти дней будут оставаться на уровне восьми градусов. Тогда комитет издаст соответствующее распоряжение об отключении отопления в домах, - говорится в сообщении ведомства.

Отключение горячей воды запланировано только после отключения отопления и наступления теплой погоды в Северной столице. Для того, чтобы жители Петербурга могли подготовиться к отсутствию кипятка из кранов, на сайте комитета по энергетике и инженерному обеспечению опубликовали график отключения горячей воды.

Также узнать об отключениях по своему адресу можно на сайтах ведущих теплоснабжающих организациях. Для этого достаточно ввести в поисковой строке свою улицу и дом.

КОНКРЕТНО

Сайт комитета по энергетике и инженерному обеспечению: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/podgotovka_i_provedenie_otopitelnogo_sezona/ ;

- ГУП «ТЭК СПб»: https://gptek.spb.ru/grafik/ ;

- АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»: https://www.teplosetspb.ru/summer_campaign ;

- ООО «Петербургтеплоэнерго»: https://ptenergo.ru/customer/gvs/developer.php ;

- ООО «Теплоэнерго»: https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ .