График отключения горячей воды в Петербурге летом 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теплоснабжающие компании и правительство Северной столицы согласовало график отключения горячей воды летом 2023 в Санкт-Петербурге. Отключать подачу горячей воды в жилых домах города начнут сразу же после того, как закончится текущий отопительный сезон. Это надо для того, чтобы проверить сети и провести ремонт в случае необходимости.

График отключения горячей воды летом 2023 в Санкт-Петербурге

ГУП «ТЭК СПб»

Узнать о датах отключения горячей воды в своем доме, если вы подключены к ГУП «ТЭК СПб», можно узнать на официальном сайте компании. Для этого надо ввести район, название улицы и номер дома.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Летняя кампания стартует в конце мая. Традиционно планируемое время начала подачи горячей воды потребителям - 10:00 часов суток, следующих за последним днем срока отключения ГВС. Узнать расписание можно по ссылке.

ООО «Петербургтеплоэнерго»

Компания начнет отключать горячую воду в домах горожан уже с конца мая. Традиционно узнать о том, когда ваш дом попадет под отключение можно по ссылке. Для этого нужно выбрать район или сразу улицу.

ООО «Теплоэнерго»

Первые отключения горожан ждут уже с 23 мая. Как правило работы будут длиться не более двух недель, а порой даже дней. Узнать расписание можно на сайте компании.