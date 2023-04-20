Посвящал стихи и нарисовал картину на стене в квартире: Австрийская пианистка Елизавета Леонская рассказала о дружбе с поэтом Иосифом Бродским

20 апреля «гранд-дама русской фортепианной школы» выступит в петербургской филармонии. Фото: Артем КИЛЬКИН

20 апреля в Большом зале Петербургской филармонии выступит австрийская пианистка Елизавета Леонская. Признанная «гранд-дама русской фортепианной школы» живет в Вене уже 40 лет, но регулярно наведывается в Москву и Петербург. В этот раз в паре с Заслуженным коллективом России и дирижером Павлом Бубельниковым она исполнит концерт № 9 для фортепиано с оркестром Моцарта. Прозвучат также увертюра к опере «Похищение из сераля» и симфония № 41 «Юпитер».

В музыкальных кругах Елизавету Леонскую неспроста считают выдающимся исполнителем. Первый концерт с оркестром Леонская дала в 11 лет, двумя годами позже впервые выступила сольно. Студенткой талантливая девушка выиграла несколько призов на международных музыкальных конкурсах и познакомилась с известным пианистом Святославом Рихтером, чье творчество оказало на нее огромное влияние. 17 лет назад Леонскую наградили одной из высших австрийских наград – за вклад в культурную жизнь страны.

Одна из самых ярких страниц в жизни Леонской – знакомство с поэтом Иосифом Бродским. Ей он даже посвятил несколько стихотворений. Накануне концерта, в день репетиции, Spb.kp.ru расспросила Елизавету Ильиничну о дружбе с поэтом, Петербурге и заграничных слушателях.

В жизни Елизаветы Леонской есть несколько ярких страниц: знакомство с пианистом Святославом Рихтером и с поэтом Иосифом Бродским. Фото: Артем КИЛЬКИН

О БРОДСКОМ

Леонская была одной из тех людей, которые последними видели Иосифа Бродского незадолго до его смерти в январе 1996 года. Спустя пару дней после ужина с близкими друзьями поэт умер от остановки сердца в своем кабинете.

- Слишком громко сказано – дружила. Мне только посчастливилось несколько раз с ним встречаться. Я близко дружила с Александром Сумеркиным и Вероникой Шильц, они общались с Бродским. И когда я попала в Нью-Йорк, мы познакомились с ним. Он был дружелюбным практически со всеми, за исключением тех, кто действовал ему на нервы. Я могу просто сказать, что это великое счастье и мне очень повезло, - призналась пианистка «Комсомолке».

От поэта у Елизаветы Леонской остались не только воспоминания и посвященные ей стихи Bagatelle и «В воздухе – сильный мороз и хвоя…», но и несколько вещей. Первая - книга его стихов, которую он подписал шуточным четырехстишием в тот вечер встречи.

«Стихи дарю Елизавете. / Прошу простить меня за эти / Стихи, как я, в душе рыча, / Петра простил ей Ильича».

Бродский не переносил музыку Петра Чайковского, которую пианистка напротив часто исполняла. Кстати, на ужин к поэту она приехала, отыграв именно концерт Чайковского с Нью-Йоркским филармоническим оркестром.

Этот рисунок Иосиф Бродский нарисовал на стене в квартире Леонской. Фото: стоп-кадр телеканала Культура

А вторым подарком поэта стал рисунок, набросанный Бродским прямо на стене в ее венской квартире.

- Я просила его нарисовать кота, а он нарисовал всю компанию гостей, которые в тот день у меня были. Я оставила этот замечательный рисунок как есть, закрыла стеклом, - вспоминает пианистка.

О ПЕТЕРБУРГЕ

Северная столица для артистки, по ее собственным словами, это абсолютное волшебство архитектуры. Каждый приезд сюда – перенос в «чудо, великолепие и красоту на каждом шагу». Особую разницу Елизавета Ленская замечает, когда приезжает в Петербург из Москвы, города с невероятным темпом жизни.

- Выходишь на Московском вокзале, поворачиваешь на Невский проспект, и все напряжение уходит. Начинается другая жизнь, - улыбается артистка.

Этот город для нее - не только точка для гастролей, но и память о друзьях. Здесь пианистка дружила с ныне покойной Чаритой Мезенцевой, работавшей в Эрмитаже в отделе графики. По воспоминаниям Леонской, подруга приходила к ней на репетиции или в гостиницу непременно со стопкой книг. Мезенцева считала нужным просвещать приятельницу и водить ее в музей.

ОБ ОТМЕНЕ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Своих зарубежных и российских слушателей Леонская никогда не делит на приятных и неприятных, на благодарных и незаинтересованных. В каждой стране, говорит пианистка, музыку слушают по-разному, в зависимости от менталитета. Но в России публика более наивная и открытая, считает Елизавета Ильинична.

- Музыка - неотъемлемая часть нашей жизни. Люди приходят на концерт после работы - забыть себя, подумать или узнать что-то новое, - говорит артистка.

Талант Леонской проявился в раннем детстве: в 13 лет она дала первый сольный концерт. А 17 лет назад австрийские власти присвоили ей высшую награду за вклад в культуру страны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Музыку от жизни не отделить. Однако неспокойная мировая обстановка допустила рождение культурной отмены: сколько случаев можно насчитать за прошлый год, когда иностранцы показательно отрекались от российской музыки, литературы и искусства. Несмотря на то, что все это давно стало мировым достоянием. Сама Леонская высказалась об отмене коротко: «Презираю». И добавила, что сама она не сталкивалась с таким отношением.

- В марте 2022 года у меня был запланирован концерт с русской музыкой на фестивале имени Шостаковича в Берлине. Его не отменили, я играла. Это был один из очень волнующих моментов. После концерта публика встала, и для меня это было самым лучшим признанием русской культуры, - рассказала пианистка.