Александр Беглов: Санкт-Петербург становится хабом для Беларуси

В 2022 году белорусский импорт в Петербург вырос почти в полтора раза. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РОСТ – В ДЕСЯТЬ РАЗ

На это раз в Минске петербургская делегация стала самой представительной за всю историю двусторонних отношений. Возглавил ее губернатор Александр Беглов. Он рассказал «Союзному Вече» о сотрудничестве Северной столицы с республикой.

– Форумы, визиты, двусторонние встречи на высшем уровне идут одна за одной. Активность уже принесла результаты?

- Итоги прошлого года говорят сами за себя. Белорусский импорт в Петербург вырос почти в полтора раза – на 47,6 процента. Республика поднялась с шестого на второе место наших импортеров.

– За счет чего растут поставки из Беларуси?

– Прежде всего, за счет техники и продуктов. Купили за прошлый год 2, 8 тысячи единиц техники у сябров. Весной 2022 года провели первый бизнес-форум «Беларусь - Санкт-Петербург». На нем договорились увеличить поставки продуктов в четыре раза – с 1,2 миллиарда рублей до пяти. Недавно собрали на второй форум больше четырехсот компаний из России и Беларуси. География участников расширилась до девятнадцати регионов. Торговые сети РФ заключили контракты на поставку продовольствия из Синеокой на 14,6 миллиардов. За два года – рост почти в десять раз. Планируем проводить весенний форум каждый год.

– Торговые сети уже заполонили новые продукты? На сколько ритейлеры заинтересованы в них?

– В прошлом году новых клиентов в России нашли Торговый дом Минского молочного завода №1, Слуцкий сыродельный комбинат, Глубокский и Рогачевский молочно-консервные комбинаты, Жлобинский и Могилевский мясокомбинаты. После второго Форума на петербургские и российские прилавки выйдут кондитерская фабрика «Витьба», булочно-кондитерская компания «Домочай», компания «Молочный мир». Нарастят объемы поставок компании «Бабушкина крынка» и «Савушкин продукт». Город фактически становится «хабом» для белорусских продуктов.

В Петербурге открыли представительства крупные предприятия, которые управляют поставками востребованной продукции по СЗФО и всей России. Хотим также открыть белорусские торговые зоны на городских рынках. И приглашать поставщиков на ярмарки.

ОТЗЫВЫ САМЫЕ ЛУЧШИЕ

– Зачем закупили так много техники? Какие задачи она решает?

– Смогли благодаря ей начать очень важные для города реформы - транспортную и в сфере ЖКХ. Беларусь помогла нам выйти на новый единый стандарт социальных перевозок. Вывели на линии в 2022 году 2,5 тысяч экологичных низкопольных автобусов на газовом топливе. Из них 894 – произвел «Минский автомобильный завод».

В Петербурге работают больше тысячи автобусов из Беларуси. Это очень комфортные машины, с полным комплектом систем информирования и безопасности. Также нам поставят из Синеокой 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Александр Беглов. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Петербург начал использовать поставленную коммунальную технику, и какие о ней отзывы?

– Переходим на новую систему уборки дворов. Возвращаем отрасль под контроль государства. Купили для городских предприятий ЖКХ – 922 трактора МТЗ и 76 погрузчиков белорусского производства.

Средние и малые тракторы по габаритам и мощности подходят нам для уборки исторического центра. Погрузчики «Амкадор» - небольшие, надежные, с широким функционалом. Отзывы – самые лучшие. Она проста в эксплуатации, способна работать в любую погоду, и выгодна с точки зрения экономики.

– Правда ли, что из-за ухода иностранных производителей Северная столица может столкнуться с нехваткой лифтов? Насколько это критично?

– Нет такой проблемы. В прошлом году мы вышли на рекордные темпы замены лифтов в многоквартирных домах. Установили 1 460 лифтов, из них больше половины - белорусского производства или же изготовлены нами вместе в Петербурге. И снова продукция из РБ показала себя с лучшей стороны. У лифтов повышенная грузоподъемность, хорошая скорость, они удобны в монтаже и настройке, и адаптированы для инвалидов. В этом году заменим еще две тысячи.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Компании из Северной столицы открывают производства в Синеокой

– В каких отраслях промышленности развивается сотрудничество?

– Вместе совершенствуем передовые технологии. На базе петербургского Горного университета работает Центр компетенций «БЕЛАЗа». МТЗ и «Гомсельмаш» сотрудничают с «Петербургским тракторным заводом». Они создали Союз промышленников «Прогресс», и взаимодействуют в разных областях – от поставок комплектующих до прикладных научных разработок.

Наша фармацевтическая компания «БИОКАД» поставляет в Беларусь современные лекарства, проводит клинические исследования и обучающие семинары. «Герофарм» собирается локализовать производство инсулинов в республике. Есть конкретные предложения о сотрудничестве и от других компаний фарм-кластера. Хотим производить Петербурге тринадцать международных непатентованных наименований лекарств, которые выпускают в Синеокой и не имеют аналогов в РФ.

Собираемся открыть у нас ремонтно-восстановительные производства для белорусской техники. Прежде всего, тракторов и навесного оборудования. Не просто сервисные центры с поставкой запчастей, а полноценные цеха.

– У каких сфер еще есть потенциал?

– Проработали финансирование совместных научных и научно-технических проектов. С 2023 года выделяем на них деньги на паритетной основе – исследователям из образовательных и научных организаций Петербурга и Беларуси. В РФ стартовал новый проект – «Передовые инженерные школы». Отобрали тридцать самых лучших технических вузов. Среди них три петербургских: ИТМО, Политех и Морской университет (бывшая «Корабелка»). Они получат от федерального центра 1,2 миллиарда рублей в этом году. Мы готовы расширить национальные рамки и реализовать совместный проект с белорусскими коллегами по любому из этих направлений.

Хотим расширять школьные обмены, проводить совместные уроки мужества, продвигать двусторонние культурные программы, туризм.

– В Минске недавно прошел российско-белорусский Туристический конгресс. На нем был представлен Петербург?

- Присутствовал там в двух проектах: «Серебряное ожерелье России», объединяющий одиннадцать субъектов Северо-Западного округа, и «Два города – миллион впечатлений», в котором участвуют обе столицы. Участвовали и в международной весенней ярмарке «Отдых-2023» в Минске. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить белорусов посетить Петербург. У нас появились новые достопримечательности. На Васильевском острове - большой кластер с галереями, мастерскими, фабриками современного искусства. В Кронштадте - «Остров фортов», а летом откроем там новый Музей военно-морской славы.

ЛОГИСТИКА

Из Бронки будут доставлять грузы в дружественные страны

- Какие перспективы у белорусского порта в Бронке?

- Нужно перенаправить через гавани Петербурга семь миллионов тонн белорусских грузов. Бронка – это, прежде всего, контейнерные перевозки. Ее мощность – больше двадцати миллионов тонн грузов в год. Сейчас готовим проекты по модернизации прилегающих железных дорог. У нас тоже большие планы на этот, самый современный глубоководный порт на Балтике. Планируем связать его с крупнейшими контейнерными гаванями дружественных стран.