«Обо мне написали все мировые газеты»: Как простая русская бабушка британскую королеву Елизавету II обманула

В России Елизавета II была лишь однажды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Где же взять смокинг?», «Нужно ли ей кланяться?», «Как там по-английски «Ваше Величество»?», - такие растерянные вздохи в октябре 1994 года наполнили улицы Москвы и Петербурга. В Россию впервые ехала королева Великобритании Елизавета II. В этом году 21 апреля королеве могло бы исполниться 97 лет. Ко дню рождения царской особы «Комсомолка» поговорила с теми, кто видел ее в ту единственную поездку в Россию.

«ОКНО В ЕВРОПУ»

- Надо принюхаться, когда королева будет проходить мимо вас, и вы ощутите запах ее духов? – перешептывались студенты в коридорах здания Двенадцати коллегий 19 октября 1994 года. Так тот день описывается в архивной газете СПбГУ. Тогда весь университет стоял на ушах.

- Я учился на историческом факультете и специализировался на средневековой истории Англии, - вспоминает петербуржец Алексей Мишушин. – В нужный день я был в здании Двенадцати коллегий. Суета вокруг, люди воодушевлены, страна открывалась всему миру.

В «кулуарах» сплетничали: «Встреча для студентов, а в зале половина преподавателей! Вот королева удивится возрасту российских универсантов».

И вот по рядам уже ползет слух: «Приехала! Королева приехала!». Говорила Елизавета на английском. Но перед каждым из присутствующих лежали листки с переводом ее слов. Свой лист Алексей, как историк, до сих пор бережно хранит.

«Окно в Европу снова распахнуто, и другие окна, подобные этому, тоже распахнулись по всей России», - произнесла в тот день Елизавета.

Речь королевы Алексей все эти годы бережно хранил ФОТО: Алексей Мишушин

КАК РУССКАЯ БАБУШКА КОРОЛЕВУ ОБМАНУЛА

Когда в зале прозвучало последнее слово, написанное на листке, королева попрощалась. Перед входом в здание ее уже ждали любопытные горожане. И вот в этой массе взбудораженных студентов вдруг показалась… бабушка.

- У меня прабабушка Нина Михайловна была очень любопытная. Напротив здания Двенадцати коллегий есть роддом. В тот день в нем родилась я, - рассказала «Комсомолке» Елизавета Белоцветова.

Любопытная бабушка в тот день шла именно в роддом, но очень уж привлекла ее суета у соседнего здания. В толпе молодежи пенсионерку заметил консул. А дальше вот такой кинематографичный диалог:

- Женщина, а вы что тут забыли? К нам британская королева Елизавета приехала, – обратился к Нине Михайловне заметивший ее консул.

- Знаем, знаем, - не растерялась женщина. – А у меня вот сегодня правнучка родилась, ее в честь королевы и назвали Елизаветой!

Так о рождении Лизы узнал весь Петербург – газеты быстро разнесли благую весть. Уже следующим утром англичане стояли у роддома, где сладко спала малышка, не зная об оказанной чести. Пришли иностранцы, как полагается - с цветами и подарками. В лучших традициях гостеприимства «отворот-поворот» им дала заведующая.

Маленькая Лиза даже не знала, какая большая честь ей оказана ФОТО: предоставлено КП-Петербург

- Мама рассказывала, что к ней в палату вдруг забежала заведующая роддомом, схватила за халат и начала трясти со словами: «Да кто вы такая? Вы английская шпионка или приближенная королевы?». А мама-то ни сном ни духом, что к ней кто-то пришел, - смеется в разговоре с «КП» та самая Елизавета, чья бабушка наделала хлопот. – Приличного халата или пеленок в больнице не было, поэтому с мамой иностранцы так и не встретились, им запретили.

Как не дошли до новорожденной Елизаветы сами иностранцы, так не дошли и ими оставленные подарки. Время такое было.

- Передали только цветы, подарки обещали отдать потом. Но роддом забрал себе, потому что там крутые по тем временам подарки были - стиральная машинка, непроливайка, памперсы. Это было что-то уникальное для 1994-го года. Маме 20 лет было, не было сил после родов свои права отстаивать, - говорит девушка.

В семье Лизы эту историю афишируют не часто. Говорят, что это что-то на грани фантастики, слишком уж похоже на выдумку. На самом деле, как позже оказалось, с выдумки-то она и началась. Обманула бабушка подданных королевы.

Сейчас в семье Лизы эту историю вспоминают с улыбкой ФОТО: соцсети

- На самом деле, все было не так, бабушка немного приукрасила. Имя мне родители давно уже придумали, оно им нравилось, и с королевой это не было связано. Это уже бабушка на ходу сочинила, когда с консулом разговаривала, - смеется правнучка Нины Михайловны.

КАК РУССКИЙ ЮВЕЛИР КОРОЛЕВУ ОБМАНУЛ

Обман, конечно, не международного масштаба, поэтому простительно. Также через пару дней подумал ювелир Андрей Ананов, когда, как и Нина Михайловна, солгал британской королеве.

- За неделю до приезда Елизаветы в Москву, у меня неожиданно зазвонил телефон. В то, что услышал, я сначала даже не поверил: «С вами говорит руководитель службы протокола президента России Владимир Шевченко. Борис Николаевич Ельцин говорит, что нужен подарок для королевы Великобритании. Сделаете?, - рассказал «КП» Андрей Ананов. - Я спросил, сколько у меня есть времени, и какой бюджет. Пара дней и 500 долларов. Я ему сказал, что за такое короткое время и за такие деньги сделать подарок королеве не получится. На этом разговор закончился.

Но покоя этот телефонный разговор ювелиру еще долго не давал. Раньше он и не мог представить себе ситуацию, в которой стоит рядом с королевой, а тут такой шанс. В ход пошли связи.

- Я много делал разных ювелирных цветов в технике Фаберже. В собственной коллекции тогда оставалась только одна. Это была веточка ежевики. Стебель был из золота, листики из нефрита, а ягодка из черного мориона. Все это стояло в вазочке из горного хрусталя. Я подумал, что для дамы цветок – это самое то, да и выбора не было толком, - смеется Андрей Ананов.

Прихватив с собой веточку ежевики и лупу, ювелир отправился на встречу с королевой.

- Понимая, что нужно растянуть время, я придумал ход. Когда королева подошла, я показал ей веточку ежевики, которую нашел у себя в шкатулке, и протянул лупу со словами: «Ваше Величество, я знаю, что в Букингемском дворце у вас находится лучшая в мире коллекция изделий Фаберже. Вы ценитель ювелирного искусства. Вот, пожалуйста, посмотрите, что могут русские мастера». Все, что я говорил дальше, было совершенно выдуманной легендой, - говорит ювелир.

Подарив цветок королеве, ювелир прославился на всю Британию ФОТО: Андрей Ананов

А речь у него получилась знатная.

- Я рассказал ей следующую байку: «Ваше Величество, это не просто веточка. Она сделана по черно-белой исторической фотографии рабочего стола вашего покойного родственника и нашего последнего царя Николая Романова. У него в центре стола стоял этот цветок, видимо, его самый любимый». Она не расплакалась, конечно, не сокрушалась, но очень внимательно все выслушала. Была такая интеллигентная, деликатная, вежливая, этим отличаются все королевы, - уверяет мастер.

- Получается, что вы ее немного обманули?

- Да я ее сильно обманул! Но думаю, что это не страшно. На международные отношения не повлияло, - забавляется ювелир.

Зато этот небольшой обман и подарок королеве принес русскому ювелиру рекламу в британской прессе и заграничные заказы, а позже и приглашения на день рождения к самой королеве.

- Я получил предложение от издательства, которое выпускало к 70-летию королевы поздравительную книгу, написать поздравление королеве. Я просто взял бланк своей фирмы и на нем на пишущей машинке напечатал письмо королеве. Я был уверен, что это все оформят, перепечатают. Ничего подобного! Они просто этот лист скопировали и вложили таким, каким он был. На следующей странице - поздравление президента США. Там все было очень красиво, конечно, - говорит Андрей Ананов. - Потом я получил приглашение на сам день рождения королевы, но в Лондон не полетел. Стоять там где-то в толпе мне было неинтересно.

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