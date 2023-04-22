Летний сезон в Петергофе открыли торжественным пуском фонтанов

Сезон фонтанов официально стартовал в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сезон фонтанов официально стартовал в Петербурге. 22 апреля прошла торжественная церемония запуска фонтанов в Нижнем парке Петергофа. Петербуржцы и туристы теперь могут прогуляться по одной из главных достопримечательностей Северной столицы. Пока понаблюдать можно за фонтанами Большого каскада и «Самсоном». Запуск воды сопровождался «Гимном Великому Городу» Рейнгольда Глиэра.

Фонтаны запустили в 11 часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фонтаны в Петергофе включили ровно в 11 часов утра в субботу. За торжественным запуском воды наблюдали сотни людей, которые снимали красоту на фото и видео.

На открытие сезона пришли сотни человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы подготовили большую фестивальную и концертную программу. Мы существенно расширили список льгот, которые будут представлены в этом году. Все парки могут бесплатно посетить участники специальной военной операции и члены их семей, а также военнослужащие по призыву срочной службы, - отметил врио гендиректора ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков.

Петергоф готов встречать гостей и туристов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Музейные работники государственных и муниципальных музеев России и Республики Беларусь тоже смогут бесплатно прогуляться по паркам и рассмотреть экспонаты в музеях Петергофа в любой день.

ВО время запуска фонтанов светило солнце. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, на территории Петербурга 113 фонтанов и фонтанных комплексов. Большинство из них уже запустили. Еще пять фонтанов включат 1 мая. Сезон работы в летний период увеличили на один час.