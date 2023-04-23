Силовики остановили концерт рэпера SCALLY MILANO в «Гигант Холле» в Петербурге

Полиция Петербурга нагрянула на концерт рэпера SCALLY MILANO в «Гигант Холле». Фото: Артем КИЛЬКИН

Силовики Северной столицы внезапно пришли на концерт рэпера SCALLY MILANO 22 апреля. Но правоохранителей впечатлил не объем музыкальных произведений артиста, а возможная смерть девушки на концерте из-за запрещенных веществ. Об этом сообщили в официальном сообществе ВКонтакте «Гигант Холла».

– Появление и распространение в сети информации о смерти девушки на концерте Скалли Милано – фейк, – уточнили в организатор концерта.

Сотрудники зала также отметили, что на сегодняшний день нет никаких подтверждений по данной ситуации. Более того, почему нагрянула проверка не знает также ни организатор концерта, ни администрация Гигант Холла.

В сети появилось заявление, что весь пол в зале усыпан наркотиками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что ранее в сети Интернет появились сообщения о том, что весь пол в концертном зале оказался усыпан пакетиками с наркотиками. Подлило страсти в огонь и заявление о том, что 12-летняя фанатка рэпера находится в отделе полиции в пьяном и-за психотропных веществ или алкогольных снадобий.

К слову, летом прошлого года артист также оказался в центре скандала из-за подростка, решившего развить свои ощущения и попробовать таблетки, которые ему торжественно вручил незнакомец. Ребенок ни секунды не промедлив попробовал подаренное. Конечно, приключения закончились в токсикологическом отделении.