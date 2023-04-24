Северное сияние озарило небо в центре Петербурга в ночь на 24 апреля

Северное сияние осветило небо над Петербургом / Фото: Ирина Майко

Поздно вечером в воскресенье, 23 апреля 2023 года, жители Санкт-Петербурга могли стать свидетелями прекрасного явления - солнечного сияния. Причем, разноцветные переливы были видны не как обычно где-то на окраине или за городом. На этот раз небесная "Аврора" разлилась прям над центром Северной столицы, поразив горожан. Многие успели снять сияние на фото и видео и поделиться кадрами в социальной сети.

- Видели. Сначала даже не поняли, что такое с небом. Завораживающая красота, - отметили горожане.

Увидеть сияние можно было в спальных районах, на Дворцовой площади или на площади Восстания. Главное, понять голову вверх.

Разноцветные переливы были видны даже в центре города / Фото: Ирина Майко

Как рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус, такое яркое сияние было видно из-за магнитной бури, которая началась еще днем в воскресенье и продолжалась до трех часов ночи понедельника.

- Буря стала самой сильной не только в этом году, а и за прошлые несколько лет. Интенсивность возмущений геомагнитного поля достигала Кр=8, что соответствует очень сильной магнитной буре уровня G4!