Когда отключат отопление в Санкт-Петербурге в 2023 году: Батареи скоро станут холодными

Когда отключат отопление в Санкт-Петербурге в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с апреля наблюдаются перепады температуры. После снежного периода пришла весна, температура стала подниматься выше 15 градусов, после снова опустилась ниже плюс 10, а 24 апреля вдруг подскочила выше 20 градусов тепла. При этом в большинстве домов батареи все еще сильно греют, из-за чего жильцам приходится держать распахнутыми форточки. А в центре наоборот уже с середины месяца почти прекратили топить. Рассказываем, когда наконец станет тепло и когда отключат отопление в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Когда отключат отопление в Санкт-Петербурге в 2023 году

Отопительный период в Санкт-Петербурге завершится, когда среднесуточная температура наружного воздуха в городе в течение 5-ти дней будет выше 8 градусов. Об этом петербуржцам в очередной раз напомнили в комитете по энергетике. В многоквартирных домах ответственность за комфортную температуру несет управляющая организация.

- Мы говорим о среднесуточной температуре, пока эти параметры не достигнуты. Скоро город перейдет на режим периодического протапливания, и у УК появится возможность ограничить подачу тепла, если так решат жители, - отметили в комитете.

Когда же погода наладится и будет стабильно выше плюс 8 градусов в течение суток. Прогнозом с spb.kp.ru поделился метеоролог Юрий Куткевич. Так, с 24 по 26 апреля в Петербурге будет очень тепло - до 20 градусов и выше в дневные часы. Но это ненадолго. После в городе похолодает: ночами вновь всего 3-5 градусов, днем около 10-12 градусов. Этих температур будет мало для того, чтобы принимать решение об отключении отопления.

- Майские праздники тоже будут еще прохладными, но уже ко вторым длинным выходным в честь 9 мая станет теплее. Там температура днем достигнет 15 градусов, ночью около 5. И как раз со второй декады мая наступит та самая устойчивая и теплая погода, - отметил синоптик.

Поэтому, исходя из прогноза, ждать отключение отопления можно ближе к середине мая.