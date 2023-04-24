Работодателей Петербурга попросили обеспечить иммунизацию иностранных сотрудников от кори

Иностранные сотрудники должны привиться от кори до декабря текущего года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный санитарный врач Петербурга подписала постановление о проведении иммунизации против кори. Пока прививки обязательно ставить только иностранным гражданам, которые приехали работать в Северную столицу.

Такое решение принято из-за роста заболеваемости. С начала года в Петербурге выявлен 31 случай заражения корью. Среди заболевших 13 детей. Восемь завозных случаев. Это считается высоким показателем, потому что в период с 2020 по 2022 годы в городе были зафиксированы только единичные случаи заболеваемости.

- Работодатели должны обеспечить иммунизацию иностранцев до 31 декабря текущего года. Прививки нужно поставить тем, кто ранее не прививался, не болел или не имеет сведений о прививке, - говорится в постановлении.

Также работодателям придется предоставлять сведения о текущей ситуации в организации каждый понедельник.

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