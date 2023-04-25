Отказался от отсрочки ради защиты детей Донбасса: Студент СПбГУ пошел добровольцем на спецоперацию и погиб героем

Погибший на спецоперации студент СПбГУ подорвался на мине. Фото: Элеонора КУРЮМОВА

24 апреля в стенах Института истории СПбГУ универсанты возложили цветы к уголку памяти погибшего на спецоперации друга и товарища Федора Соломонова. Как стало известно, 21-летний парень отправился в зону боевых действий в октябре 2022 года. Юноша сознательно не воспользовался положенной отсрочкой и, более того, ушел в академический отпуск. Информация об этом появилась в студенческих сообществах истфака.

– Изменить решение Феди было невозможно, оставалось только поддерживать. Небольшой группой проводили его в нелегкий путь, – рассказывает один из однокурсников погибшего.

Ранее, в августе минувшего года, Федор ездил добровольцем на Украину, в город Лисичанск. Тогда отряд «1822», поставляющий гуманитарную помощь бойцам, прозвал юношу «Железным дровосеком». По воспоминаниям волонтеров, он вообще не уставал. Несмотря на уговоры остаться и воспользоваться отсрочкой, спустя полтора месяца учебы, Соломонов отправился на Украину.

– Он тогда сказал, что не может отсиживаться, пока гибнут невиновные дети. Считал, что нам только кажется, что бои где-то далеко, – передают последний разговор с погибшим студенты Института.

11 октября близкие проводили Федора. После парень полтора месяца не выходил на связь. Затем появился в Сети. Со слов близких, он мог по долгу не отвечать, но посты с солдатскими достижениями постил регулярно. Но три недели назад маячок на его странице в погас. Как стало известно позже, Федор подорвался на мине во время исполнения боевого задания.

Каждый, кто был знаком с погибшим, запомнил его добрым, вежливым и принципиальным юношей. Он стал героем, в честь которого в стенах университета появится мемориальная доска. Кроме того, однокурсники хотят открыть фонд имени Федора Соломонова.