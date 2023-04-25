Мужчина распылил газовый баллон в лицо 6-летней девочке в Петербурге после ссоры с ее отцом

Стоматолог брызнул газом в 6-летнюю девочку во время конфликта с ее отцом в Невском районе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге после ссоры двух взрослых мужчин пострадала маленькая девочка. Конфликт случился днем 24 апреля 2023 года во дворе дома на Русановской улице Невского района. Бизнесмен, гулявший с шестилетней дочерью, повздорил с соседом, который выгуливал свою собаку без намордника - маленького шпица. В итоге девочку залили газовым баллоном. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Около 15 часов дня 32-летний предприниматель гулял с дочерью во дворе. Там же гулял их 53-летний сосед, врач-стоматолог частной клиники. Доктор выгуливал во дворе маленького шпица без намордника, но отцу девочки это очень не понравилось и он стал делать замечания мужчине, - рассказали в полиции.

В итоге между мужчинами завязалась ссора. По какой-то причине врач достал баллончик с газом и распылил его прямиком в лицо ребенку. Несчастную девочку, пострадавшую из-за конфликта взрослых, госпитализировали в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. У нее был химический ожог коньютива глаз. Поле оказания помощи ее отпустили домой.

На данный момент следственный комитет проверяет все обстоятельства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.