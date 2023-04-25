Умер артист Геннадий Богачев, звезда фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и известный актер дубляжа / Фото: БДТ

В Санкт-Петербурге 25 апреля 2023 года умер народный артист России Геннадий Богачев. Звезда фильмов и сериалов "Шерлок Хомс и Доктор Ватсон", "Отпуск в сентябре", "Мастер и Маргарита", а также известный актер дубляжа скончался в возрасте 78 лет после продолжительной и тяжелой болезни. Об этом рассказали в БДТ имени Товстоногова, где служил артист.

- Это очень печальное известие для нашего театра и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил. Верный и надежный друг, невероятно щедрый человек широкой души, "настоящий русский мужик, с которым не страшно идти в разведку" — так говорят о Геннадии Петровиче друзья и коллеги по цеху, - рассказали в театре.

Богачев был очень востребованным артистом. С 1969 года он играл на сцене БДТ, а благодаря его диапазону и таланту ему находилось место едва ли не в каждом спектакле. В театре он сыграл более полусотни ролей. Помимо этого сыграл в десятках фильмов и сериалов. Но еще больше оказался востребован, как актер дубляжа. Геннадий Богачев начал озвучивать кино еще в 1958 году. Его голосов в России говоят Ричард Гир, Томми Ли Джонс, Мел Гибсон, Роберт Де Ниро, Дэнни Де Вито и многие другие.

О панихиде в БДТ будет объявлено дополнительно.