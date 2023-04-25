Сокровища римских императоров: Ищем клады в Ленинградской области

В этой усадьбе находится музей, в котором хранятся не только личные вещи известного художника, но и кое-что более древнее. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

В последние 10-15 лет в Ленинградской области обнаружено немало забытых тайников с бесценными артефактами. Один из них ныне можно увидеть в Музее-усадьбе Николая Рериха в Изваре.

МАГИЯ МЕСТА

Старинная русская деревня Извара впервые упоминается в Писцовых книгах Новгородской земли еще 1500 года. Извара - слово загадочное. Возможно, имя деревни дало древнерусское прозвище одного из жителей - Взвар? Или оно произошло от финно-угорских слов iso и vaara, что переводится как «большая гора»? Николай Рерих и вовсе считал, что название Извара пришло из древнеиндийского санскрита, на котором «исвара» означает «господь».

В конце XIX века недалеко от изварской усадьбы начали работать первые археологические экспедиции. И юный Рерих примкнул к ним добровольным помощником. С тех пор археология стала его страстью на всю жизнь.

Поэтому в Музее-усадьбе Рериха в Изваре можно найти немало раритетов, обнаруженных самим художником: украшения, глинные черенки, наконечники стрел. Однако есть здесь и артефакты, которые нашли другие исследователи уже в наше время.

В Музее можно найти немало раритетов. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

АНТИЧНАЯ ДЕРЕВНЯ

Гордые профили римских императоров уже порядком стерлись, но знатоки безошибочно узнают правителей: Тит, Траян, Луций Вер… Императоры красуются на древних монетах, а на оборотной стороне - реверсе, как положено, изображены многоколонные храмы, скульптуры богинь Виктории и Весты.

Эти древнеримские монеты - настоящая сенсация. На них наткнулся археолог-любитель осенью 2008 года. И не где-то на развалинах Колизея, а у нас, в Ленинградской области, недалеко от Извары. Клады две тысячи лет лежали, по сути, в чистом поле на глубине «штык лопаты» - 20-30 сантиметров от поверхности земли. К счастью, кладоискатель сразу передал свои находки профессионалам в Лабораторию археологии, исторической социологии и культурного наследия имени профессора Лебедева, где их принялись тщательно изучать.

Ученые подтвердили - монеты относятся к временам правления восьми древнеримских императоров начиная от Тита (79-81 гг.) до Луция Вера (161-169 гг.). А клады были зарыты не позднее 170 года нашей эры. В эпоху существования Римской империи на нынешней территории Ленинградской области был свой античный период. То есть здесь жили люди?

- Конечно, - подтверждает научный сотрудник Отдела славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук, участница многих экспедиций Мария Юшкова. - Клады древнеримских монет датируются I - II веком нашей эры. А мы во время наших экспедиций находили куда более древние артефакты. Одной из самых больших моих удач были раскопки дома, которому не менее трех тысяч лет.

То есть этот дом, а может и целую деревню, построили на территории нынешней Ленинградской области еще до того, как на Апеннинах родились легендарные Ромул и Рем, братья-близнецы, основатели Рима.

- Жилища строили, конечно же, из дерева, а этот материал в нашем климате не может сохраняться долго, - продолжает Мария Юшкова. - О том, что тут был дом или стояла целая деревня, свидетельствуют косвенные признаки: более темные контуры на песке, крошечные частицы бревенчатых стен, остатки каменного очага… Куда большей сохранностью отличаются древние захоронения. Они всегда имеют четкие выложенные камнем контуры, в них можно найти ритуальные предметы - украшения, оружие и оружия труда.

Найденные клады древнеримской поры свидетельствуют, что племена, жившие на этой территории, активно участвовали в тогдашней международной торговле. Конечно, они не сами добирались до Рима, но монеты доходили через купцов.

ЖЕМЧУЖИНЫ В ВОЛОСАХ ФАУСТИНЫ

Отчего же земля хранила свои тайны так долго - две тысячи лет? Почему следы Древнего Рима никак не проявляли себя? Ученые возражают -отдельные монеты находили и раньше. Зато клады 2008 года объясняют логику исторических событий.

В первом кладе - 30 монет, во втором - 12. Это все - сестерции и дупондии. Сестерции - наиболее распространенная римская монета. Считается, что именно от ее символа - IIS - пошло обозначение доллара.

Первоначально сестерции чеканили из серебра. Однако в наших кладах только одна серебряная монета. Остальные из какого-то сплава. Конечно, монеты сильно пострадали от долгого пребывания под землей, но качество чеканки великолепное, сохранились многие детали, передающие далекие времена. Например, сестерции императрицы Фаустины Старшей. Она считалась иконой стиля, ей подражали все модницы Древнего Рима. Особый восторг современниц вызывала ее прическа из косичек, собранных в пучок на макушке. Прошло два тысячелетия, а на миниатюрном портрете Фаустины можно разглядеть жемчужины, вплетенные в ее волосы.

Эти монеты изготовлены из латуни. Невероятно, ведь первый патент на изобретение этого сплава выдали в Англии только в 1781 году, но в Древнем Риме он, как оказалось, уже во всю использовался.

В начале новой эры империя быстро расширялась. Нужны были колоссальные деньги, чтобы кормить армию и поддерживать порядок в метрополии. Золота и серебра катастрофически не хватало. И тут, в только что покоренной Британии, обнаружили запасы цинковой руды. При соединении ее с медью получился металл очень похожий на золото - орихалк, в буквальном переводе «златомедь». Это упрощенный вариант латуни. Выглядит дорого-богато, только очень дешев в изготовлении. И деньги полились в казну римских императоров рекой…

Ученые убеждены, что на территорию современной России попадало немало римских монет. Но до нашего времени они не дошли, потому что их переплавили. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

ДЕНЬГИ НА ПЕРЕПЛАВКУ

Интересно, что ученые считают, что деньги тогдашнее население не интересовали. Монеты охотно выменивали у пришлых людей, а использовали, как «технологический» материал - для переплавки. Это, кстати, объясняет, почему ранее не находили клады римских монет, они еще две тысячи лет назад пошли в дело. Например, на фибулы - тяжелые металлические булавки, крепившие одежду, и одновременно служившие украшениями и амулетами. Пуговицы-то придумали лишь в XIII веке.

Современные археологические экспедиции, наследники тех, в которых исследовал родной край юный Николай Рерих, продолжают ежегодно изучать Ижорское плато. Впереди - несомненно новые открытия.

А клады древнеримских монет после тщательного изучения заняли свое законное место в Музее-усадьбе Николая Рериха в Изваре.

КСТАТИ

Извара находится на Ижорском плато, поэтому на сто метров возвышается над равнинами в округе. Под ним - древние подземные водоемы, откуда на поверхность выходят минеральные источники, наполняющие речки и озера. Особенность их в том, что они не замерзают зимой. Здесь свой микроклимат и плодородная земля, поэтому люди жили в этих местах испокон веков.