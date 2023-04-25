«Зарплаты приходили «мертвым душам»: Схему махинаций на 28 млн рублей раскрыли в одной из школ Калининского района

Зарплаты приходили сотрудникам, которые на самом деле не работали в школе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники правоохранительных органов выявили в одной из школ Калининского района схему хищения бюджетных средств. Деньги предназначались для зарплат, но фактически столько сотрудников в учреждении не работало.

- С 2011 года работники школы фиктивно устраивали туда своих родственников и знакомых и получали за них зарплату. То есть фактически деньги начислялись «мертвым душам». Сумма ущерба превысила 28 миллионов рублей, - рассказал источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.

По версии следствия, преступную схему организовала директор школы. Ей помогали трое заместителей, а также специалист по кадрам и завхозы. В преступлении подозревают представителя регионального законодательного органа, которая тоже работала в этой школе.

Сотрудники экономической полиции нашли восьмерых людей, которые были фиктивно трудоустроены. В их квартирах и в учреждении прошли обыски. Специалисты нашли банковские карты, электронные носители, документы. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Сейчас всех подозреваемых допрашивают следователи.