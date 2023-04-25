414 петербуржцев написали «Тотальный диктант» «на отлично»

«Тотальный диктант» в Петербурге в 2023 году написали больше 7 тысячи человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург вошел в тройку лидеров по количеству участников в России - почти 7500 петербуржцев написали «Тотальный диктант». Но есть и минусы: высший балл получило чуть более пяти процентов участников.

Оценку пять поставили 414 петербуржцам и 28 иностранным студентам. Среди них и Сима Грошева. В свои 92 года она стала самой взрослой отличницей акции.

- Если честно, я боялась в этом году писать диктант - вдруг получила бы тройку, но меня уговорили. Всю жизнь я проработала учителем математики, люблю читать Пушкина. Любовь к русскому языку мне привила учительница начальных классов еще до Великой Отечественной войны, - призналась она.

Самой юной участницей диктанта оказалась 9-летняя Ника Коновалова. Девочка призналась, что мама, которая привела ее проверять знания, списывать не давала, и маленькая Ника справлялась сама. Пятерку второклашка не получила, но продолжать участие в акции будет.

Самая юная участница диктанта - 9-летняя Ника Коновалова и самая возрастная - 92-летняя Сима Грошева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году проверить уровень знаний по русскому языку в Петербурге решились 77 иностранцев - это рекордной показатель за 20 лет проведения диктанта в Северной столице. Более трети из них стали отличниками. Правда, текст у них был немного другой - его специально подготовили для иноязычных участников и назвали TruD. К слову, в прошлом году иностранцев по-настоящему грамотных и влюбленных в русский язык было всего трое.

- Мы в России с прошлого года. Нам нравится изучать русский язык. Мой отец работал в Москве врачом, тогда я и полюбила русский, - рассказала китайская студентка Мэй Сяохань.

КОНКРЕТНО

В этом году текст диктанта был посвящен русскому писателю и экспедитору, изучавшему Дальний Восток, Владимиру Арсеньеву. Составил текст дальневосточный писатель Василий Авченко.