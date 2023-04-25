«Устала от нищеты»: Подруга назвала причину убийства 6-летнего ребенка, которого 47-летняя мамаша задушила мочалкой в Череповце

Мать задушила ребенка Фото: СОЦСЕТИ

«Лене (имена изменены – прим.ред.) нужна была помощь! У нее были проблемы на работе, а своего сына Костеньку она очень любила, старалась все для него сделать. Никто не мог подумать, что она способна на такое», - обсуждают в соцстеях жители Череповца убийство матерью своего 6-летнего сына.

«ДУМАЛА, ЧТО ОН СПИТ»

Для жителей общежития по улице Комсомольской, 6, вечер 23 апреля начинался вполне обыденно. Одни возвращались домой после тяжелого рабочего дня, другие уже готовились ко сну, а третьи - к позднему ужину. На кухне четвертого этажа кипели кастрюли – это Елена готовила ужин для себя и своего сынишки Кости, который со звонким криком бегал туда-сюда по коридору с другими ребятишками. Когда еда приготовилась, мама позвала сына ужинать. Костя попрощался с ребятами, пообещал, что завтра они вновь увидятся, забежал в комнату, но больше оттуда уже не вышел.

- Откройте! Полиция! – разбудил посреди ночи жильцов общежития грубый мужской голос.

- Когда я вышла в коридор, там уже стояли соседи. Комната Лены была открыта, а возле нее стояли полицейские, - вспоминает жительница общежития. - Я хотела спросить Лену, что случилось, но когда подошла к двери, ее выводили сотрудники полиции, мы успели только поздороваться. Я заглянула в комнату и увидела Костика, лежащим на диване. Сперва подумала, что он спит, но удивилась: ребенок спит, а вокруг него ходят какие-то мужики в форме. Спросила у участкового: почему люди в комнате со спящим ребенком?

- Он не спит, он мертв! – ответил полицейский.

- Я подошла поближе, пригляделась к Костиному лицу и чуть в обморок не упала – он лежал весь синий. А когда узнала, что в убийстве подозревают Лену, ушам не поверила.

Женщину уже задержали Фото: СОЦСЕТИ

"ВСЕГДА ВЫГЛЯДЕЛА УСТАВШЕЙ"

Пока сложно сказать, что произошло в ту ночь с 47-летней Еленой, но когда ее сын уснул, она подошла к его кровати, обмотала вокруг его шеи мочалку и задушила. Мальчик умер тихо – ни криков, ни шума соседи не слышали. После убийства сына Лена пыталась покончить с собой, но не вышло. Тогда она позвонила в полицию и рассказала, что натворила. На допросе женщина дала признательные показания. Затем на следственном эксперименте показала, как убивала ребенка. У сыщиков возникли сомнения в ее вменяемости, поэтому в ближайшее время Елена пройдет судебно-психиатрическую экспертизу. Также вскоре ей предъявят обвинение по статье «убийство малолетнего» и будут просить суд отправить ее на время следствия в СИЗО.

Воспитатели детского садика, в который ходил Костя, пришли в ужас, когда узнали о чудовищном убийстве. Они уверяют, что Елена никогда не давала поводов усомниться в ее вменяемости.

- Лена работала в столовой при заводе и всегда приводила Костю в садик очень рано, - рассказывает одна из воспитательниц. – Под вечер, когда его забирала, выглядела очень уставшей, но при этом спокойной. Ни разу она не повышала голос на сына, могла лишь сделать ему замечание, если он долго одевался. Костя тоже вел себя вполне нормально, никаких странностей мы не замечали – был активный, веселый, никогда не закатывал истерик, не плакал.

Мать устала от бедности Фото: СОЦСЕТИ

"УСТАЛА ОТ НИЩЕТЫ"

Давняя подруга Елены Лариса, которая помнит ее еще беременной Костей, до сих пор не может поверить, что она убила собственного ребенка. Несколько лет женщины жили в соседних комнатах общежития, часто общались, а их дети вместе играли.

- Когда я переехала в общежитие, Лена уже жила там со своей дочкой Лизой и была беременна Костей, - рассказывает Лариса. – У нее был еще и старший сын, но он жил отдельно. Все трое Лениных детей – от разных мужчин. К ней изредка приходил только один – отец Лизы. По-моему, он был женат, и был не рад рождению Кости. А вот свою дочку он очень любил, и частенько забирал к себе ночевать.

По словам Ларисы, Елена была человеком добрым, неконфликтным, обладала природной женской красотой и много говорила о боге, соблюдая все церковные посты.

- Жила Лена бедно, денег ей постоянно не хватало, брала в долг, но всегда отдавала, - продолжает Лариса. - Не пила, посторонних мужчин или женщин не приводила. Многие посмеивались над ней из-за ее частых разговоров о боге. Да и я сама одно время думала, что она состоит в какой-то секте, так много она о религии говорила. Родители ее жили в деревне под Харовском. Я часто возила к ним Лену и Лизу, жили они тоже очень бедно.

По мнению Ларисы, Костя был желанным ребенком для Елены, и что могло ее довести до такого безумства, она может только гадать.

- Скорее всего, она психологически не выдержала чего-то, сломалась, возможно, ее довело до отчаянья постоянное безденежье, - считают ее знакомые.