Почему Чапаев похож на Бэтмена и зачем Леонов тыкал в живого поросенка вилкой?

В апреле 1918 года был учрежден Петроградский кинокомитет северных коммун, из которого после выросла легендарная киностудия «Ленфильм», подарившая немало полюбившихся зрителям картин.

Изучали брань комдива

«Чапаев» - один из первых по-настоящему народных хитов «Ленфильма». В 1934 году фильм про комдива Василия Чапаева буквально взорвал прокат. Шутка ли - больше трех миллионов зрителей в первые годы показа, оглушительный успех в США, Италии, Чехословакии и странах Азии... Нетленку до сих пор время от времени крутят по центральным каналам. А ведь первый сценарий фильма привел режиссеров братьев Васильевых в ужас. Его сочинила Анна Фурманова - жена Дмитрия Фурманова, который сам служил у легендарного комдива и написал про него роман «Чапаев». Возьми Васильевы этот сценарий в работу - и получилась бы скучная агитка.

- Но идея снять картину о красном комдиве их очень захватила, - рассказывает историк кино Александр Поздняков. - Васильевы с головой погрузились в работу. Встречались с теми, кто служил с Чапаевым, с ветеранами Гражданской войны - и не только с «красными», но и с «белыми», изучали документы в архивах.

Чапай фильме стал чуть ли не богатырем, мифологическим героем. Фото: Артем КИЛЬКИН

Своих собеседников режиссеры засыпали вопросами - требовали в деталях рассказать, как выглядел Чапаев, как двигался, как говорил и даже как матерился. Тем интереснее, что в итоге образ героя получился... максимально далеким от оригинала.

- Фурманов описывал Чапаева как «обыкновенного человека, сухощавого, среднего роста, с тонкими, почти женскими руками, с тонкими губами и носом», - объясняет Александр Поздняков. - У Васильевых же Чапаев - настоящий богатырь, рослый и широкоплечий. Он должен был стать этаким рыцарем без страха и упрека, почти мифологической фигурой. Если сравнивать с современными персонажами, то я бы сказал, что он походит на Бэтмена - молчаливый герой в черной развевающейся бурке... Папаха, бурка, шашка и «конь-огонь», который несет его на землей, раздираемой распрями гражданской...

Знатоки зарубежного кино наверняка заметят, как много в «Чапаеве» от классических американских вестернов - от постановки кадров до поведения самого Василия Ивановича, на бурку которого порой так и просится шерифская звездочка. Это тоже неспроста: в США вестерны тогда как раз находились на пике популярности. В СССР их, понятно, не крутили. Но Васильевы по долгу службы имели доступ и картинам, для обычного советского зри- теля запретным.

Фильм так полюбился народу, что даже породил легенду. В 1930-е, например, мальчишки упорно ходили в разные кинотеатры, потому что якобы где-то кто-то видел ленту, где Чапаев не умирает в конце. А в начале 1940-х комдива «воскресили» в военной агитке: в ней Василий Иванович выходит из реки Урал живой и невредимый к советским солдатам и призывает их вместе бить фашистов.

«Шерлок Холмс»: ссора длиной в 40 лет

Мини-сериал о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона вскоре после выхода стал настоящей классикой жанра, принес исполнителю главной роли Василию Ливанову орден Британской империи и снискал всенародную любовь. Мало кто знает, что изначально культовая сага должна была закончиться на четвертом фильме - «Сокровища Агры». В нем доктор Ватсон решает жениться и расстается с Холмсом. Казалось, это идеальный финал, жизнеутверждающий и чу- точку грустный. Но...

- То ли студии захотелось больше денег, то ли еще что - однако спустя какое-то время нас попросили вернуться и сняться еще в двух эпизодах, - вспоминал в одном из последних интервью «КП» Василий Ливанов. - Мы долго отказывались, но потом узнали, что практически весь состав, включая техническую команду, дал согласие. После этого иного выхода у нас не осталось.

Василий Ливанов буквально сроднился с трубкой. Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом у Ливанова сложились очень натянутые отношения с режиссером Игорем Масленниковым. Актер, по воспоминаниям съемочной группы, вообще отличался вспыльчивым характером. Его и на роль-то утвердили лишь благодаря ведущему оператору Юрию Векслеру, который заявил: «Если не будет Ливанова - то и меня не будет». А так Шерлока вполне мог бы сыграть, например, Александр Кайдановский - Сталкер из одноименной ленты Тарковского. Или Сергей Юрский - Остап Бендер из «Золотого теленка».

В конце концов Ливанов и Масленников разругались в пух и прах. Ливанов рас- сказывал, что его категорически не устраивали таланты режиссера и его поведение на съемочной площадке. Масленников же решительно обрубал все попытки заговорить с ним о «Шерлоке Холмсе». Их ссора длилась почти 40 лет. В 2022 году Игоря Масленникова не стало. С Ливановым он так и не помирился.

«Человека-амфибию» чуть не утопили критики

«Человек-амфибия» - фильм, который своим появлением отчасти обязан Голливуду. В 1954 фабрика грез выпустила ленту «Тварь из Черной Лагуны». «Жаброчеловек», способный дышать под водой, роковая красавица, жаркая страна, в которой разворачивается сюжет - ничего не напоминает? Правда, в ленте Universal подводный житель кошмарил группу ученых-путешественников, но это уже детали. Официально в СССР ленту не показывали, но люди из киноиндустрии ее, конечно, видели - а потому идея снять что-то похожее, но свое витала в воздухе.

«Человека-амфибию» с самого начала преследовали сложности. Много сил отнял поиск натуры. В августе 1960-го оператор Эдуард Розовский и режиссер Владимир Чеботарев изъездили половину черноморского побережья - от Керчи до Симферополя. Сам Розовский, к слову, вообще предлагал снимать кино аж в Саргассовом море - в Атлантическом океане, неподалеку от Бермудских островов! Но в Госкино на Розовского по- смотрели как на больного...

- В итоге выбор пал на бухту Бати- лиман в Крыму, со всех сторон окруженную горами и лесом, - рассказывает историк кино Александр Поздняков. - А дальше начались новые сложности. К бухте не было нормального подъезда, и от ближайшего шоссе к месту съемок пришлось прокладывать просеку - вырубать реликтовые деревья.

Ихтиандр в исполнении Владимира Коренева куда более красив и романтичен, чем герой фильма «Тварь из черной лагуны». Фото: кадр из фильма

И все равно бюджет фильма, изначально составлявший около 400 тысяч рублей, рос как на дрожжах. В итоге директора картины Ивана Провоторова отстранили от производства картины из-за перерасхода средств.

Добавили головной боли и подводные съемки. Практически сразу выяснилось, что вода в Черном море очень мутная: видимость не больше пары метров. Поэтому для красивых подводных панорам прямо в бухте поставили плексигласовые аквариумы, разместили в них поролоновые водоросли и запустили живую кефаль. А потом снимали сквозь эти аквариумы, словно через огромные линзы. Когда дело доходило до реальных подводных съемок, все провода и соединения изолировали обычным лаком для ногтей. Случись что - и съемочную группу вмиг убило бы током. Обошлось...

- Вообще, риск на съемках был колоссальный, - констатирует Поздняков. - Владимир Коренев, исполнитель роли Ихтиандра, однажды чуть не погиб. Его утянуло на дно железной цепью. В другой сцене Анастасия Вертинская, игравшая Гуттиэрре, должна была медленно и красиво погрузиться на дно. Для этого ей в купальник подкладывали металлические грузики. Вертинская задерживала дыхание и ныряла; при этом вне кадра ее страховали водолазы. Вся съемка занимала ровно минуту - потом подводники бросались к Вертинской, давали ей подышать из акваланга и поднимали на поверхность.

В первый же год «Человека амфибию» посмотрело больше 60 миллионов человек. А вот критики ленту просто уничтожили: они называли ее «третьесортной подделкой», заявляли, что она «приторная» и «пошлая», а самого Ихтиандра окрестили «Тарзаном с жабрами». Досталось и Вертинской: в газетах писали, что на фоне главного героя она выглядит, как кукла. Расстроенная актриса чуть не бросила кино.

Но зритель картину полюбил всем сердцем...

В ТЕМУ

Трубка как часть тела

Одной из неотъемлемых частей образа «кино-Шерлока» стала трубка.

- Во всех сценах, где Шерлок курит трубку, я курил ее по-настоящему, - вспоминал Василий Ливанов. - Я вообще в ту пору был заядлым курильщиком. Доходило до смешного: режиссер командует «Снято!», я откладываю трубку и достаю сигареты. Виталя Соломин (исполнитель роли доктора Ватсона. - Ред.) над этим постоянно смеялся. А потом, когда фильм уже шел на телеэкранах, мне позвонил Олег Даль и сказал: «Слушай, я потрясен. У тебя трубка - будто часть тела!» Это был, пожалуй, один из самых необычных комплиментов, которые я слышал.

«Полосатый рейс»: дрессировщик прятался под ванной

Еще один всенародный хит (1961). Именно здесь советскому зрителю впервые показали обнаженную на- туру! Правда, своеобразную - голого и намыленного Евгения Леонова, убегающего от тигра...

Леонову на съемках «Полосатого рейса» вообще доставалось по первое число. Слышали историю о том, что знаменитую сцену, где он моется в ванной, а к нему крадется тигр, снимали якобы через стекло? И убрали его только в последний момент, пока Леонов ничего не видел. Так вот, это выдумка.

- Я присутствовал на съемках этой сцены. Снималась она в павильонах «Ленфильма», в специально построенных декорациях. И могу точно сказать: никакого стекла там и в помине не было! - заверил «Комсомолку» один из операторов картины Владимир Долинин. - Леонов боялся, конечно, и уговаривали его долго, но в конце концов отсняли все как есть. Правда, чтобы тигр обратил на него внимание, Леонову под голову положили кусок мяса. А под самой ванной прятался дрессировщик, который контролировал ситуацию.

Евгению Леонову пришлось проявить настоящее мужество. Фото: кадр из фильма

Выдумкой оказалась и гибель льва Васи - якобы престарелого хищника застрелили чуть ли не в кадре. По словам Владимира Долинина, с Васей и правда пришлось помучиться. Он, например, упорно воротил нос от мяса, нашпигованного снотворным. В итоге на площадку вызвали ветеринара, который выстрелил в хищника дротиком с лекарством. А после съемок Вася уехал в Ленинград и прожил в тамошнем зоопарке счастливую и долгую по львиным меркам жизнь. Он даже спустя много лет узнал режиссера «Полосатого рейса» Дмитрия Месхиева, когда тот пришел в зоопарк с маленьким сыном - принялся носиться по вольеру и тянуть лапы.

Вообще, звери съемочной группе попались на удивление воспитанные. В одном из эпизодов, когда Леонов сидит в клетке, а на нее наскакивают тигры, хищников никак не удавалось растормошить. В итоге актеру в руки сунули живого поросенка и вилку. Леонов колол поросенка вилкой в бок, тот визжал - и вот тут-то тигры проснулись! В итоге из клетки визжали на два голоса. А после сам актер признавался, что с поросенком они «буквально породнились» - со страху-то.

КСТАТИ

Свой герой - каждой республике!

«Чапаев» так понравился Сталину, что тот загорелся идеей запустить по его мотивам, как сказали бы сейчас, франшизу. Свой киногерой должен был появиться у каждой советской республики: у украинцев им стал бы Николай Щорс, у башкир - Салават Юлаев и так далее. Из всех задуманных лент свет увидел только «Щорс». В прокате он оказался успешным, но такой же народ- ной любви, как «Чапаев», не снискал