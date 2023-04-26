Простота хуже воровства: чем опасна сделка без нотариуса

Если удостоверить сделку у нотариуса, то многих проблем можно избежать. Фото: freepik.com.

Мы постоянно слышим страшные истории о том, как люди теряют свою недвижимость по вине аферистов и удивляемся: как такое можно было допустить? Оказывается, лишиться всего, что нажито, очень легко. Достаточно подписать договор купли-продажи квартиры без участия нотариуса, в так называемой простой письменной форме. А дальше - как повезет.

ВОЗРАСТ МОЖЕТ ПОДВЕСТИ

88-летняя женщина сдавала квартиру обходительному молодому человеку и отношения у них сложились хорошие. Арендатор платил вовремя, жилье содержал в чистоте и внимание пенсионерке уделял - то продукты купит, то в гости на чай заглянет. Со временем решили договориться: мужчина ухаживает за пенсионеркой, а взамен получает недвижимость после ее смерти. У такого формата взаимоотношений есть свое определение - рента. Этот договор обязательно заключается у нотариуса. Но пенсионерка этого не знала, а мужчина воспользовался ситуацией и вместо договора ренты дал бабушке подписать договор дарения. Стороны просто поставили подписи и зарегистрировали сделку в МФЦ, поскольку договоры дарения могут заключаться без участия нотариуса. Формально все законно, но последствия плачевные - недвижимость теперь принадлежит совершенно чужому человеку. Женщина обратилась в суд, чтобы признать подписанный договор дарения недействительным, но как долго будет идти разбирательство и чем закончится - неизвестно.

А теперь расскажем, как развивались бы события, если бы пенсионерка обратилась к нотариусу. Во-первых, нотариус буквально "на пальцах" объясняет человеку последствия тех действий, которые тот собирается совершить. К примеру, многие уверены, что, подарив квартиру, могут жить в ней, сколько угодно. На самом деле, одаряемый может выселить бывшего владельца без промедления. С рентой ситуация другая, но и там человек должен знать массу нюансов. Если бы женщина оказалась у нотариуса, она бы не подписала договор дарения вместо ренты. Велика вероятность, что и на ренту бы не согласилась. Как выяснилось, у нее есть родственники, и нотариус бы заострил внимание на том, что при наличии родных заявитель хочет отдать квартиру постороннему человеку. Нотариус точно бы заподозрил неладное - пожилые люди внушаемы - и отложил бы удостоверение сделки.

МОЛОДЕЖЬ НЕ ЗАСТРАХОВАНА

"Пожилых легко обмануть", - подумают многие. А вот еще одна история из жизни. Молодая семья решила купить квартиру. Чтобы позволить себе пару лишних "квадратов", экономили буквально на всем, в том числе и на нотариусе. Зачем, если в интернете полно инструкций и даже бланк договора можно скачать? Сделка состоялась, супруги готовились к ремонту, но однажды в дверь постучалась женщина и сказала, что эта квартира ее и она жилье никому не продавала. Оказалось, что это действительно собственница, которая сдавала недвижимость. Последние арендаторы подделали паспорт хозяйки, восстановили документы на жилье, а потом продали жилплощадь. Покупатели о сомнительном прошлом квартиры и не догадывались. Собственница квартиры обратилась в суд, и он встал на ее сторону. Было доказано, что женщина договор купли-продажи не подписывала, и жилье ей вернули. Теперь у молодой семьи, в которой совсем скоро появится ребенок, ни денег, ни крыши над головой.

Что изменило бы обращение к нотариусу? Очень многое. Государственные регистраторы не обязаны проверять подлинность документов, а вот нотариус перед удостоверением сделки проводит тщательный анализ представленных ему документов. В том числе, обязательно проверяются подлинность паспорта и его действительность. Для этого нотариусы могут направлять соответствующие электронные запросы и использовать специальное оборудование. Перед подписанием договора нотариус обязательно устанавливает личности сторон, проводит беседу и с продавцом, и с покупателем, чтобы выяснить, понимают ли они суть сделки, не действуют ли под давлением, не введены ли в заблуждение. Человек, которому квартира не принадлежит, как правило, в ходе такой беседы себя выдает. И если нотариуса что-то насторожит, он может отложить или отказать в удостоверении сделки.

САМИ С УСАМИ

Специалисты не устают говорить людям о том, насколько внимательным надо быть при продаже или покупке недвижимости, но случаев мошенничества меньше не становится. На рынке недвижимости растёт число сделок, которые признаются недействительными. Если в 2020-м году таковых было 36% (что уже весьма немало), то в 2022-м году — уже 39%. Причем, речь идет о сделках, заключенных в простой письменной форме. Нотариально удостоверенных сделок эта тревожная статистика не касается.

Дело в том, что часто покупатели и продавцы жилья пользуются услугами риелтора. Многие уверены, что агент по недвижимости и должен защитить их от возможных проблем, обеспечив юридическую чистоту сделки. Хотя у риелтора совершенно другие задачи - он помогает найти варианты, выбрать недвижимость, занимается экономической стороной сделки по продаже или покупке жилья. За эту посредническую работу он и получает деньги. А вот за юридическую чистоту сделки и ее законность отвечает нотариус. При этом именно нотариусы несут полную имущественную ответственность за удостоверенные ими сделки. Если по его вине одна из сторон понесла ущерб, нотариус возместит его в полной мере.

Так что нотариальное удостоверение с недвижимостью - как продажа, так и аренда - это не пустая трата денег, а гарантия надёжности и чистоты сделки. Ведь кроме знаний гражданского законодательства, у нотариуса обширные познания в области семейного, жилищного, земельного права. А еще нотариусы постоянно работают с людьми и обладают психо-эмоциональными навыками, которые помогают им при проверке дееспособности и выявлении истинной воли граждан.

НЕ ДОВОДЯ ДО СУДА

У нотариального удостоверения сделок с недвижимостью есть еще одно преимущество - возможность сторонам получить исполнительную надпись нотариуса. Представьте, что вы сдаете квартиру, а арендатор вам не платит. Или недвижимость продана в рассрочку, по новый собственник задерживает платежи. В случае с простой письменной формой вам придется обращаться в суд, доказывать, что денег вы не получаете, отстаивать свои права. Если же договор нотариально удостоверен, можно идти к нотариусу и получить исполнительную надпись, которая дает право принудительно взыскать деньги или имущество с должника без обращения в суд. Получив исполнительную надпись, кредитор может сразу же идти к судебным приставам и не тратить лишнее время и деньги на судебные разбирательства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

26 апреля нотариальное сообщество России отмечает свой профессиональный праздник — День нотариата. В этот день в 1866 году Александр II подписал «Положение о нотариальной части» — документ, который выделил нотариат в России в отдельный правовой институт. Именно поэтому Указом Президента России, приуроченным к 150-летию отечественного нотариата, эта дата обозначена в качестве Дня нотариата.