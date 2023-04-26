Высокая зарплата и лучшие условия: Cколько можно заработать на промышленном предприятии в Петербурге

Фото: 61-й Бронетанковый ремонтный завод.

В СССР высоко ценились представители рабочих профессий. Нередко обычный трудяга в месяц зарабатывал больше, чем его начальник. Однако в начале нулевых молодежь все чаще выбирала специальности, не связанные с работой на производстве. К счастью, в последнее время трудиться на заводе, а тем более на предприятии с госзаказом, становится престижно. И, как оказалось, выгодно. Например, основные рабочие 61-го Бронетанкового ремонтного завода (входит в концерн «Уралвагонзавод»), который находится в Стрельне, получают в среднем 80 тысяч рублей. Дефицитным токарям и фрезеровщикам с высоким разрядом и хорошим опытом платят от 100 тысяч рублей и выше. Разберемся, стоит ли идти на завод и какие преимущества скрываются за заводской проходной.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАВОД

61-й Бронетанковый ремонтный завод всегда обслуживал боевые машины. В основном ремонтируются и модернизируются Т-72 и Т-80. У завода богатое историческое прошлое, основан он был в 1941 году. И это вызывает чувство гордости у сотрудников завода. Сегодня здесь трудятся более 750 человек. - Мне довелось поработать над корпусом для нашей боевой машины, - рассказывает слесарь корпусного участка. - На предприятии есть возможность хорошо зарабатывать, особенно, если ты трудолюбив и не отказываешься от дополнительной работы. Но и раньше, до того как выросли планы и оплата за них, я получал хорошую зарплату.

ЗАРПЛАТА В СРОК И БОНУСЫ

Прошли те времена, когда заводчанам задерживали выплаты. Сегодня работа на заводе - это залог своевременной зарплаты и стабильности. А недавно на 61-м Бронетанковом ремонтном заводе провели повышение заработных плат рабочим. Теперь они могут получать даже больше, чем их коллеги по машиностроительной отрасли в регионе. У сотрудников всегда есть возможность заработать больше, ведь сверхурочные часы и работа в выходные дни оплачиваются в двойном размере и оформляются официально.

- Своей зарплатой я довольна, - подтверждает диспетчер производственно-диспетчерского отдела. - Я и у частников успела поработать: отпусков нет, больничных нет, задержки зарплат. А здесь ты уверен, что зарплату получишь вовремя, можешь планировать и отпуск, и свой завтрашний день. Моя карьера на заводе началась практически с нуля. Ремонтную базу таких машин увидела впервые, но меня всему научили коллеги, прикрепили наставника, поэтому адаптация прошла незаметно.

Сотрудники предприятия имеют официальное трудоустройство, белую зарплату и различные виды материальной помощи, утвержденные Коллективным договором. - Большое преимущество работы на 61-м Бронетанковом - это зарплата, - считает мастер участка демонтажно-монтажного цеха. - Кстати, ее еще и подняли недавно. Я пришел на завод несколько лет назад и считаю, что сейчас на предприятии хоть и непростое, но самое интересное время. Сегодня здесь трудятся моя жена и сын.

КСТАТИ

За кем «охотятся» кадровики?

В связи с расширением производства 61-му Бронетанковому ремонтному заводу требуется новый персонал. На предприятии ждут кандидатов со специальным образованием, владеющих рабочей профессией, соискателей с горящими глазами, умелыми руками и светлой головой. Сегодня на предприятии открыты рабочие вакансии: - фрезеровщик - токарь-универсал - слесарь механосборочных работ - слесарь по ремонту вооружения - маляр по металлу - электрогазосварщик.

Также ищут высококвалифицированных инженеров-технологов и опытных снабженцев.

По вакансиям обращайтесь в отдел кадров по телефонам: 8 (812) 383-54-50, +7-911-985-63-85.

резюме отправляйте на почту v.tamarova@61bz.uvz.ru 61-й Бронетанковый ремонтный завод г. Санкт-Петербург, поселок Стрельна, ул. Заводская дорога, 11.

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