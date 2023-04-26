График выплаты пенсий в мае 2023 года в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пенсионный фонд опубликовал точный график выплаты пенсий в мае 2023 года в Санкт-Петербурге. Традиционно выдавать деньги в почтовых отделениях города начнут с 3 мая. Однако в течение месяца будут небольшие отклонения от обычного графика в связи с праздничными днями. Сохраняйте себе график, чтобы не забыть, когда будут работать отделения почты или банки.

График выплаты пенсий в мае 2023 года в Санкт-Петербурге

В отделениях почты

3 мая - за 3 и 4 мая

4 мая - за 5 и 6 мая

5 мая - за 7 и 8 мая

10 мая - за 9 и 10 мая

11 мая - за 11 мая

12 мая - за 12 и 13 мая

15 мая - за 14 и 15 мая

16 мая - за 16 мая

17 мая - за 17 мая

18 мая - за 18 мая

19 мая - за 19, 20 и 21 мая.

В отделениях почты с выходными воскресенье - понедельник

3 мая - за 3 мая

4 мая - за 4 и 5 мая

5 мая - за 6 и 7 мая

6 мая - за 8 и 9 мая

10 мая - за 10 мая

11 мая - за 11 мая

12 мая - за 12 и 13 мая

13 мая - за 14 и 15 мая

16 мая - за 16 мая

17 мая - за 17 мая

18 мая - за 18 мая

19 мая - за 19 и 20 мая.

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется в соответствии с режимами работы ОПС по 22 мая. Выплата по дополнительному массиву - 17 мая.

Кредитные организации

По дополнительному массиву - 2, 3, 10, 15, 22 и 29 мая.

Соцподдержка - 17 мая.

Соцподдержка через Сбербанк:

19 мая - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский районы;

22 мая - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский районы;

23 мая - Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский районы.