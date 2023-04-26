График выплаты пенсий в мае 2023 года в Санкт-Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Пенсионный фонд опубликовал точный график выплаты пенсий в мае 2023 года в Санкт-Петербурге. Традиционно выдавать деньги в почтовых отделениях города начнут с 3 мая. Однако в течение месяца будут небольшие отклонения от обычного графика в связи с праздничными днями. Сохраняйте себе график, чтобы не забыть, когда будут работать отделения почты или банки.
В отделениях почты
3 мая - за 3 и 4 мая
4 мая - за 5 и 6 мая
5 мая - за 7 и 8 мая
10 мая - за 9 и 10 мая
11 мая - за 11 мая
12 мая - за 12 и 13 мая
15 мая - за 14 и 15 мая
16 мая - за 16 мая
17 мая - за 17 мая
18 мая - за 18 мая
19 мая - за 19, 20 и 21 мая.
В отделениях почты с выходными воскресенье - понедельник
3 мая - за 3 мая
4 мая - за 4 и 5 мая
5 мая - за 6 и 7 мая
6 мая - за 8 и 9 мая
10 мая - за 10 мая
11 мая - за 11 мая
12 мая - за 12 и 13 мая
13 мая - за 14 и 15 мая
16 мая - за 16 мая
17 мая - за 17 мая
18 мая - за 18 мая
19 мая - за 19 и 20 мая.
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется в соответствии с режимами работы ОПС по 22 мая. Выплата по дополнительному массиву - 17 мая.
Кредитные организации
По дополнительному массиву - 2, 3, 10, 15, 22 и 29 мая.
Соцподдержка - 17 мая.
Соцподдержка через Сбербанк:
19 мая - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский районы;
22 мая - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский районы;
23 мая - Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский районы.