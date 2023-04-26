График выплаты пенсий в мае 2023 года в Ленинградской области
Фото: Олег ЗОЛОТО
Пенсионный фонд уже сформировал график выплаты пенсий в мае 2023 года в Ленинградской области. Из-за праздничных дней, которые выпадают на 1 и 9 мая, выплаты пенсий и социальных поддержек будут немного смещены. Однако график составлен так, что все успеют получить деньги в удобное для себя время. Рассказываем, когда.
В отделениях почты
3 мая - за 3 мая
4 мая - за 4 и 5 мая
5 мая - за 6 и 7 мая
6 мая - за 8 и 9 мая
10 мая - за 10 мая
11 мая - за 11 мая
12 мая - за 12 и 13 мая
13 мая - за 14 и 15 мая
16 мая - за 16 мая
17 мая - за 17 мая
18 мая - за 18 мая
19 мая - за 19 и 20 мая
20 мая - за 21 мая.
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется в соответствии с режимами работы ОПС по 20 мая. Выплата по дополнительному массиву - 17 мая.
Через кредитные организации:
По дополнительному массиву - 2, 10, 15, 22, 29 мая.
Соцподдержка - 17 мая.
Соцподдержка через Сбербанк:
18 мая - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы;
19 мая - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.