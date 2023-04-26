Отечественной медицине изоляция не грозит

Два ковидных года и санкции работу клиник не парализовали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два ковидных года и ограничения, введенные Западом, коснулись и медицинской отрасли, но работу клиник не парализовали. Наоборот, вопреки всяким запретам наши врачи продолжают ежедневно помогать пациентам и готовы предлагать новые услуги. Однако жизнь и работа в условиях постоянной адаптации требует много сил и энергии.

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ

Только отошедшая от пандемийных проблем частная медицина в 2022 году погрузилась в другие: приостановка авиасообщения, резкий рост курсов валют, а затем частичная мобилизация отразились на отечественной системе здравоохранения.

- Мы думали, пандемия нас закалила. Мир перестроился, мы научились реагировать на вызовы по-другому, привыкли к новой реальности и стали чувствовать себя в ней комфортно. Однако появились новые вызовы, и они принципиально отличаются от предыдущих, - рассуждает директор сети клиник «Медпомощь 24» Евгений Фёдоров. - Пандемия загнала наши действия в определенные рамки, и самая большая сложность заключалась в том, что находиться в этих границах было очень трудно. Нынешний кризис жестких границ не имеет, мы не ощущаем определенности, возможного финиша, многое зависит не от нас, поэтому нам приходится постоянно вырабатывать профессиональный иммунитет, адаптироваться - и это намного сложнее.

Наряду с проблемами из-за нарушения логистических цепочек и привычных схем поставок медицинского оборудования, расходников, а также ухода с рынка прежних поставщиков, медицина столкнулась с еще одним серьезным вызовом. Происходящее в стране и мире тяжело переживали все - и врачи, и пациенты.

- Многим в тот период были свойственны повышенная нервозность, раздражительность. Это выражалось в повышенных требованиях к оказанию медпомощи, которых раньше у пациентов не было. Естественно, колоссальную психоэмоциональную нагрузку испытывали и врачи, и младший медицинский персонал, которые тоже переживали, но еще и принимали на себя долю чужого негатива, - продолжает Евгений Фёдоров.

Появились новые вызовы, и они принципиально отличаются от предыдущих, - рассуждает директор сети клиник «Медпомощь 24» Евгений Фёдоров. Фото: Артем КИЛЬКИН

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Отечественная медицина в условиях санкционных ограничений продемонстрировала большой запас прочности. Клиники быстро решили проблему с перебоями поставок лекарств, расходных материалов, нашли новых поставщиков взамен ушедших с рынка. Можно сказать, что самое сложное позади и наступил период относительной стабильности.

- Справиться со сложностями помогло объединение людей, занимающихся оказанием медицинской помощи. Именно синергия работников здравоохранения помогает дальше развиваться и работать, - уверен Евгений Фёдоров.

Успокоились и пациенты - они по-прежнему обращаются в частные медицинские центры. Люди понимают, что независимо от происходящего в экономике и политике, заботиться о здоровье необходимо. Клиники в свою очередь стараются предложить новые продукты и решения, позволяющие получить качественную медицинскую помощь и при этом удовлетворить все потребности пациентов.

- Любой кризис стимулирует на поиск новых решений и инноваций. Например, после пандемии стали активно развиваться профилактические осмотры, потому что все осознали, насколько важно сохранять здоровье. Это был тренд и до февраля 2022 года: все медицинские учреждения интегрировали и развивали это направление. Сейчас пока сложно выделить ведущее направление, которое будет стимулировать развитие бизнеса. Мы смотрим на пациента, что ему нужно, насколько он готов нас слышать и доверять, и уже в этом формате начинаем поиск чего-то нового, - говорит Евгений Фёдоров.

ИЗОЛЯЦИИ НЕ БУДЕТ

А вот того, что без взаимодействия и сотрудничества с Западом российская медицина перестанет развиваться, бояться точно не стоит. Изоляции, которой многие опасались в 2022 году, не наступило.

- Медицинское сообщество во всем мире активно общается, все виртуальные онлайн-площадки как были доступными, так и остались. Более того, профессионалы могут встречаться и обмениваться опытом и знаниями лично, такая возможность есть. По сути, глобального изменения по передаче знаний не произошло - доступны все книги, лекции, конференции. Поэтому российская медицина развивается, и стагнации точно не будет, - уверен Евгений Фёдоров.

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