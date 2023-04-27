«Остров Фортов» в Кронштадте показал концепцию постоянной экспозиции Музея военно-морской славы

Музей станет комфортным общественным пространством. Фото: t.me/spbprav

В июле текущего года в Петербурге состоится открытие Музея военно-морской славы. Сейчас его строят в Кронштадте. «Остров Фортов» показал петербуржцам, как будет выглядеть постоянная экспозиция музея. Фотографии концепции показало правительство Северной столицы.

Площадь музея составит 50 тысяч "квадратов". Фото: t.me/spbprav

- На многофункциональной интерактивной площадке будут представлены лучшие традиции музейного дела России, экспозиции военно-морских реликвий с инновационными технологиями. Предполагается, что музей станет комфортным общественным пространством, - рассказали в ведомстве.

Музей откроется в июле. Фото: t.me/spbprav

К слову, вход в центральный атриум сделают бесплатным. Сейчас там размещена первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Открытие Музея военно-морской славы запланировано на 30 июля 2023 года.

Вход в музей будет свободным. Фото: t.me/spbprav

КОНКРЕТНО

Общая площадь участка, на котором будет расположен многофункциональный интерактивный музей, составит 9,4 гектар. А размер площади самого музея будет 50 тысяч 300 квадратных метров.

- Площадь музейной экспозиции составит 12 тысяч квадратных метров, площадь временных выставок – 10 тысяч квадратных метров, - сообщает пресс-служба «Острова Фортов».