Ипотека в Петербурге стала доступнее и увеличила спрос на новое жилье. Фото: «Петербургская Недвижимость».

ИПОТЕЧНЫЕ ГОРКИ

В конце прошлого года в Петербурге был всплеск сделок с ипотекой. Тогда уже было объявлено, что около нулевых ставок в 2023 году не будет, некоторые банки предупредили о подорожании ипотеки, поэтому покупатели в очередной раз попытались успеть «в последний вагон». В январе выдача ипотечных кредитов ожидаемо сократилась - отчасти из-за новогодних праздников и традиционного сезонного затишья, отчасти из-за окончания программ поддержки заемщиков. Но банки и застройщики довольно быстро разработали и предложили покупателям жилья новые ипотечные программы. Результат не заставил себя долго дать - по оценке Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» доля ипотечных продаж в марте, после некоторого снижения в январе-феврале, вернулась на рекордный уровень – 89%.

Основной спрос в первом квартале 2023 года поддержали специальные программы от застройщиков, позволяющие снизить размер ипотечного платежа на период до сдачи дома. На них приходится 63% всех ипотечных сделок. При этом наибольший интерес среди них вызывает «траншевая ипотека» – она заняла 40% в ипотечных сделках, что является максимальным значением с момента появления программы.

ДОЛГИ ПОЛЕГЧАЛИ

Эксперты подсчитали: средняя сумма ипотечного кредита в Петербурге по итогам первого квартала 2023 года уменьшилась на 6% по сравнению с прошлым годом и составила 6,3 млн рублей.

- Происходит это потому, что субсидированные программы уходят, появляются альтернативные продукты без удорожания квартиры, и размер займа, соответственно, снижается, – поясняет директор по ипотеке «Петербургская Недвижимость» Юлия Мошкова.

Средняя ставка выросла на 2,2 процентных пункта и зафиксировалась на уровне 4,21%, а средний срок кредита увеличился на 2 месяца и составил 26,5 лет. Зато средний ежемесячный ипотечный платеж уменьшился: если в 2021 году он составлял 42% от средней заработной платы, то уже в 2022 году этот показатель снизился до 35%. Что касается цен, то средняя стоимость квадратного метра в классе «масс-маркет» в марте почти не изменилась с начала года и составила 219 тысяч рублей.

ПОКУПАЮТ БОЛЬШЕ

Доступность ипотеки закономерно привела к росту спроса на новое жилье - в феврале был зафиксирован прирост 26% к январю, в марте — 23% к февралю. Произошло это на фоне того, что застройщики стали предлагать скидки и индивидуальные ипотечные программы, которые помогали уменьшить ежемесячный платеж на период строительства. Кроме того, часть покупателей поспешили оформить ипотечный кредит на более выгодных условиях в ответ на запланированное увеличение минимальной ставки субсидирования – до 6,5% по Госпрограмме и 4,5% по Семейной ипотеке в конце марта.

Чаще всего квартиру в ипотеку в Петербурге покупают семейные пары, где основной заемщик – женщины в возрасте около 37 лет, с первым взносом в размере 1,7 млн рублей и ежемесячным платежом 35 тыс. рублей. Средняя площадь приобретаемой в ипотеку квартиры составила порядка 40 кв. м.