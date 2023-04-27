Дизельную подлодку «Можайск» торжественно спустили на воду в Петербурге

Корабль начали строить в 2021 году. Фото: АО "Адмиралтейские верфи"

В Петербурге на воду спустили подводную лодку «Можайск» проекта 636. Она была пятой в серии и строилась на предприятии АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота России. Церемония спуска прошла в четверг, 27 апреля.

- Корабль призван выполнить две основные задачи – обеспечение обороноспособности нашей страны и сохранение жизни экипажа. Уверен, что «Можайск» успешно с ними справится, - отметил статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Церемония прошла 27 апреля. Фото: АО "Адмиралтейские верфи"

Через несколько месяцев испытаний подводную лодку «Можайск» отправят на полигоны Балтийского моря, где она покажет заказчику и государственной комиссии самые высокие характеристики и заложенные параметры.

- Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую, по сравнению с предыдущими проектами, боевую эффективность, - отметили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи».

Сейчас на предприятии продолжается строительство шестой подводной лодки серии «Якутск». Они вместе с «Можайском» были заложены в 2021 году.