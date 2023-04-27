Первый катамаран «Форт Кроншлот» спустили на воду в Петербурге

На Средне-Невском судостроительном заводе торжественно спустили на воду катамаран «Форт Кроншлот» / Фото: Смольный

На Средне-Невском судостроительном заводе Санкт-Петербурга состоялся торжественный спуск на воду первого пассажирского катамарана "Форд Кроншлот", построенный по проекту "Котлин". Судно было заложено в апреле прошлого года. Его разработали специально для развития туристического направления "Остров фортов" в Кронштадте. Об этом 27 апреля 2023 года сообщили в Смольном.

- Суда будут использоваться для связи Кронштадта и Санкт-Петербурга, а значит позволят большему количеству людей посетить уникальный музейно-исторический парк "Остров Фортов". Уверен, что реализация проекта позволит предприятию стать одним из флагманов в строительстве пассажирских катамаранов, - сказал вице-губернатор Анатолий Повелий.

Катамаран был специально спроектирован по заказу судоходной компании "Нева Тревел" для внутренних водных путей Петербурга, а также прибрежных морских районов. Он сконструирован так, что легко пройдет под даже самыми низкими мостами города. В салоне для пассажиров предусмотрено 150 мест, на верхней палубе смогут разместиться еще 50 человек.

Ожидается, что до 2025 года Средне-Невский судостроительный завод построит шесть таких катамаранов.