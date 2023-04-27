«Убил алкоголь»: Евгений Моргунов всю жизнь боролся со страшной болезнью, но его подкосила внезапная смерть сына

Моргунов в молодости был худым Фото: кадр из фильма

Образ Евгения Моргунова в фильмах «Кавказская пленница» и «Операция Ы» до сих пор симпатичен многим зрителям. Но мало кто знает, что лишний вес и отсутствие волос на голове у артиста были из-за тяжелой болезни, с которой Бывалый боролся почти всю жизнь. Ко дню рождения актера (27 апреля) «Комсомолка» узнала о непростой судьбе звезды советского кино: как он справлялся со смертью сына и прожил последние дни.

«БЫЛ ХУДЫМ И С ШЕВЕЛЮРОЙ»

Хорошего человека должно быть много. Так про Евгения Моргунова говорили многие почитатели его творчества. Однако однокурсники актера по ВГИКу во время учебы шутили над худым юношей, что тот никогда не сможет располнеть. Каково же было их удивление, когда позже они увидели его в кино крупным мужчиной.

- Во время учебы он был худой, красивый, с шевелюрой, - делится директор «Музея трех актеров» Владимир Цукерман. – Однажды однокурсники даже нарисовали на него шарж, пошутив, что он станет полным. Все тогда еще посмеялись, что такого не может быть. А через 10 лет и обомлели, не узнали его. Моргунов резко изменился. И все из-за болезни – сахарного диабета.

Троица в полном составе Фото: кадр из фильма

Ходили слухи, что у Моргунова из-за большого количества застолий были проблемы и с алкоголем. Но на самом деле это не так.

- При сахарном диабете нельзя пить и курить. Моргунов этим не злоупотреблял, - подчеркивает Цукерман. - Их тройку – Вицин – Моргунов - Никулин - действительно везде приглашали на банкеты, презентации и вечера, но Моргунов даже на поминках своего кумира Леонида Утесова ни грамма не выпил. Он сказал, что приехал не за этим.

Врачи прописали Моргунову специальную диету, но он ее не соблюдал. Как говорят друзья артиста, он пытался жить обычной жизнью, строго себя не ограничивая.

- Моргунов бегал, прыгал, хохмил, хотя корчился от боли, - вздыхает Цукерман. – В итоге у него развилась диабетическая стопа. Врачи хотели отрезать ему часть ноги, но он не дал этого сделать. Превозмогая боль, продолжал работать и жить. Когда у него спрашивали, почему хромает, он отшучивался, что упал с лошади на съемках. А сам на официальные мероприятия ходил в тапочке. Он был очень большой жизнелюб. Вицин как-то рассказывал, что еще за пять лет до смерти Евгения врачи в больнице сказали: «Теряете друга». Он про это узнал и ответил им: «Вы меня хотите вынести вперед ногами, но я невыносимый!»

«УМЕРЛИ ОБА СЫНА»

Жизнелюбие Моргунова сильно подкосила смерть сына. Как говорят друзья, после этой потери артист сильно изменился. И смог прожить после этого всего год.

- Его сын Коля погиб в 25 лет - уснул за рулем и врезался в дерево, - вспоминает друг Моргунова. – Это произошло в пять утра, когда он возвращался домой после того, как проводил мать своего ребенка в аэропорт. У меня даже есть фотография, где Моргунов стоит около раскореженной машины. После этого он перестал верить в Бога. Переживания сильно сказались на его здоровье.

Моргунов долго страдал от диабета Фото: кадр из фильма

Друзья помнят три образа Моргунова: худой в молодости, полный в кино, и снова худой в старости.

- Проблему с весом Моргунов решил в конце жизни, - делится Цукерман. – Он так похудел в старости, что его даже не узнавали люди, при этом еще носил очки. Но как бы там ни было, хохмить он не переставал никогда.

Окончательно организм знаменитого актера дал сбой после того, как на одной из презентаций друга-журналиста Моргунов немного выпил. На фоне сахарного диабета у него произошел инсульт, и больше недели он провел в больнице, где и умер в возрасте 72 лет. Смерть Моргунова сильно сломила его второго сына. Он стал злоупотреблять алкоголем.

- Антон закончил ВГИК, но не работал, прилично пил, - делится Цукерман. – Он зависел от матери, она его и вытаскивала из запоев, он жил под ее контролем. Так было до тех пор, пока ее тоже не забрал инсульт. Мы с ней говорили за сутки до смерти. Она сломала ногу, поскользнулась на улице, лежала в больнице. Я позвони ей и предложил помощь. Она ответила: «Не-не, я выписываюсь». А на следующий день ее не стало.

После смерти матери сын Моргунова прожил всего три месяца.

- Ходят слухи, что он скончался на могиле у матери, - признается Цукерман. - Сначала уход отца его подкосил, а прощание с матерью добило. Вот такая трагическая история семьи великого актера.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

«Моргунов хотел выпустить фильм»

- Моргунов писал много сценариев. Он хотел сделать продолжение приключений этой великой троицы: Трус, Балбес и Бывалый, - делится Цукерман. – Но ему все отказывали. Снимать тройку мог только Гайдай.

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