«Будем ходить в пуховиках»: Синоптик Михаил Леус напугал холодной погодой в Петербурге на 1 мая

Синоптик пообещал холодную погоду с дождями на 1 мая в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Впереди главный праздник весны - Мир, Труд, Май. Но 1 мая в Санкт-Петербурге будет не самая праздничная погода. Горожанам, которые решат отправиться на ежегодную демонстрацию, придется укутываться в теплые вещи, заматывать шеи шарфами от ветра и брать с собой зонты. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- С одной стороны плюс 10-11 градусов с небольшим дождем и плотным западным ветром 1 мая в Санкт-Петербурге - это явно не жара, а с другой стороны за последние шесть лет только один Первомай был теплым - в 2019 году воздух прогрелся почти до плюс 18 градусов, в остальные пять лет температура воздуха не поднималась выше плюс 11, - рассказал синоптик.

Подписчики синоптики с грустью заметили: "Похоже на Первомай опять в Питере будем в пуховиках ходить". Возможно, пуховики и не понадобятся, но теплая куртка - точно.

Отметим, что май начнется прохладно. Все первые дни ожидается пасмурная погода с температурой воздуха в дневное время в пределах плюс 9-11 градусов.