Работа общественного транспорта на майские праздники 2023 в Санкт-Петербурге: Будет ли ходить ночью

Работа общественного транспорта на майские праздники 2023 в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Впереди длинные майские праздники. В этом году страна будет отдыхать три дня в честь 1 мая и четыре дня в честь Дня Победы. Работа общественного транспорта на майские праздники 2023 в Санкт-Петербурге немного изменится, чтобы горожане могли отправиться на дачу, просто на природу, либо погулять по городу. Рассказываем, какой будет график.

Работа общественного транспорта на майские праздники 2023 в Санкт-Петербурге

Весь наземный общественный транспорт: трамваи, троллейбусы и автобусы будут работать днем допоздна, но ночного расписания, увы, нет. Так, 29 апреля и 6 мая транспорт будет курсировать по графику субботы, а 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая - по графику воскресенья.

Что касается метрополитена Санкт-Петербурга, то работы в ночное время тоже не предвидится, даже на 9 мая. С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 8 мая метро будет работать по графику выходных дней, а 9 мая - будних.

Движение на пригородных электричках усилят. 29 и 30 апреля, 6, 7 и 8 мая поезда будут ходить по расписанию субботы. 1 и 9 мая по графику воскресенья.