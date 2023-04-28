Не Териберкой единой: топ-7 самых неочевидных причин отправиться в Мурманскую область

7 причин приехать в столицу Арктики. Фото: Сергей ШАНДИН

Вудъяврйок, Тахтарвумчорр, Умба, петроглифы – для туриста, привыкшего к пляжному отдыху, эти слова покажутся какими-то заклинаниями из книги про волшебников. Но для опытных путешественников, которые любят открывать для себя новые места, это прозвучит как вызов – сразу хочется узнать, а что это, а где это и что там интересного? Чтобы разом ответить на все эти вопросы, и навсегда влюбить нас в Мурманскую область, журналист «КП-Петербург» оправился в «Медиаразведку» от сервиса Туту.ру по неизведанным пока местам Заполярья и узнал, что этот регион стоит посетить не только ради Териберки. Нашлось, как минимум 7 причин приехать в столицу Арктики.

Экстремалы в Заполярье точно найдут себе занятие по душе, например, снежное сафари на снегоходах. Фото: Сергей ШАНДИН

НА ЗАМЕТКУ

Как добраться до Мурманской области в мае 2023 и сколько это стоит?

Самолет Петербург-Мурманск: от 3 500 в одну сторону, от 7 500 туда-обратно, в пути 1 час 55 минут

Самолет Петербург-Апатиты: от 7000 в одну сторону, от 12 000 туда-обратно, в пути 1 час 40 минут

Поезд Петербург-Мурманск: от 3500 в одну сторону, в пути 25 часов

Поезд Петербург-Мурманск: от 5000 в одну сторону, в пути 20 часов

ГОРЫ, ЛЫЖИ, МНОГО СНЕГА

Если в эту зиму из-за работы или каких-то других забот так и не успели съездить хотя бы на Игору, тогда вперед в Мурманскую область! Там горнолыжный сезон закроют еще не скоро, снега много, сколько не было за всю зиму в Петербурге (напомним, что в этом году снега в Северной столице было с избытком – прим. авт) К слову, в мае наступает полярный день, а значит, можно кататься до самой ночи!

«Салма» очень уютный и небольшой горнолыжный курорт. Фото: Сергей ШАНДИН

Небольшой уютный горнолыжный курорт «Салма» расположился в районе города Полярные зори. Это самый близкий горный массив для жителей Карелии и Петербурга, где можно от души «катнуть», да и при желании туа можно добраться на машине. Подходит как новичкам, так и продвинутым экстремалам. На курорт часто заглядывают звезды, в марте, например, был олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайльд, а еще там проходят разные соревнования. Мы тоже стали свидетелями очередного спортивного праздника – среди работником атомной электростанции.

Перепад высот примерно 240 метров. Длина трассы по прямой на Северном склоне 1200 метров, на Юго-Западном - 1400 метров. Два склона с системой искусственного оснежения. Работают три буксировочных подъемника, включая детский. Рядом есть трассы для тюбинга, места для ночевки, ну и ресторан, что не может не радовать. Ведь после активного отдыха аппетит особенно обостряется, верно?

Подъемники на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» — отдельный аттракцион. Фото: Сергей ШАНДИН

ЦЕНА ВОПРОСА: Тарифы на ски-пасс на закрытие сезона: до 8 мая – разовый 70 рублей, 1 день – 1040. Проживание: 22 300 рублей без завтрака.

Если вы хотите курорт уровня Красной поляны, тогда отправляйтесь на «Большой Вудъявр» в Хибинах. Сегодня это самое комфортное место для катания. Сезон там длится буквально до лета, хотя в середине мая склоны открыты не полностью, тем не менее, кататься можно. Возможно, здесь самый продолжительный горнолыжный сезон в России — 7 месяцев в году.

Курорт находится в пределах Кировска на склонах горы Айкуайвенчорр. Интересно, что дойти до нижних станций подъемника можно пешком из центра города, а с высоты горы, как на ладони, видны городские кварталы. Протяженность трасс (25 км) не уступает некоторым курортам Кавказа, например, Домбаю. Максимальная высота трасс — 1060 метров над уровнем моря, общий перепад высот — 550 метров. Есть разные уровни сложности: от «зеленых» для начинающих до «черных» для экспертов. Всего 25 трасс!

На северном склоне есть комбинированный подъемник - кабины чередуются с креслами. Мы поднялись наверх в кабинке, их там называют «ладьей». И, правда, как будто проплыли по воздуху - внутри подвесного судна комфортно, нет ветра, много окон и виды открываются потрясающие!

ЦЕНА ВОПРОСА: Тарифы на майские праздники которые, кстати, считаются высоким сезоном: с 17 апреля по 12 мая – разовый 300 рублей, на 1 день – 2350. Тарифы на ски-пасс на закрытие сезона: с 27 мая до 11 июня – разовый 450 рублей, на 1 день - 1050.

Если не катаетесь на лыжах или сноуборде, но хотите с ветерком проехаться по горам, тогда отправляйтесь в снежное сафари. В Кировске есть несколько фирм, готовых предоставить инструктора и снегоходы для большой или маленькой компании. Наш маршрут стартовал у санатория Тирвас, далее через долину озера Малый Вудъявр по долине Кукисвум через Кукисвумчоррский перевал. Мы проехали по озеро Длинному и Сердцевидному, увидели гейзеры и, сделав круг вернулись к санаторию. Успели и красивыми видами гор полюбоваться и сделать несколько памятных фото сделать на остановках, и «хватануть» адреналина, когда преодолевали резкие подъемы и спуски. В общем, впечатлений на весь год! А фото и видео еще больше!

ЦЕНА ВОПРОСА: 12000 - двое на снегоходе, 8800 - один человек на снегоходе. Продолжительность от 2 до 3 часов, с учетом остановок для фото. Добраться до санатория «Тирвас» из города Кировск можно на общественном транспорте или на такси. Также можно заказать платный трансфер в обе стороны: группа до 6 человек — 2300 рублей, группы 7-15 человек - 7000 рублей.

Для отдыха с детьми идеально подойдет прогулка на снегоступах по Лапландскому заповеднику. Фото: Сергей ШАНДИН

Если ищите бюджетное развлечение для всей семьи, тогда планируйте поездку в Лапландский заповедник и вам точно обеспечена интересная прогулка на весь день. Берем снегоступы, слушаем инструктаж от экскурсовода и вперед! Сначала путь проследует по заснеженному Чунозеру, а затем взбираемся на гору Ельнюн. Отметим, ничего сложного в подъеме нет, однако все же физически подготовленным людям эта экскурсия покажется легкой прогулкой. На маршруте есть точки отдыха, где можно не только выпить горячего чаю, но и наблюдать открыточные виды на Чунозеро, залив Ельлухт и Хибинский горный массив.

Не хотите идти в гору? Можно пройтись по экотропе по пологой части заповедника или заглянуть в дом-музей первого директора заповедника Германа Крепса или дом-музей его коллеги, знаменитого ученого Олега Семёнова-Тян-Шанского. Детей предлагаем отправить на экскурсию «Лесной почемучка», самим отдохнуть в уютных беседках рядом с речушкой, сделать фото красивейших пейзажей, а если повезет, то можно встретить и лесных обитателей.

ЦЕНА ВОПРОСА: 450 рублей – билет для взрослого, в стоимость входит прокат снегоступов.

Продолжительность от 2 часов до целого дня, как захотите.

Увы, общественный транспорт туда не ходит. Нужно задуматься о поездке с гидом. От центра Мурманска по автодороге Р-21 «Кола» — 175 км в южном направлении (примерно 2, 5 часа), от Апатитов – 42 км ( примерно 50 минут).

ВЫСОКАЯ СЕВЕРНАЯ КУХНЯ

Нельзя приехать в Мурманскую область и не отведать местных блюд. Нельзя приехать в Хибины и не побывать в ресторане «Плато», про который говорит вся страна! Он находится на высоте 820 метров и считается самым высокогорным на Северо-Западе. По уровню комфорта и архитектуре может конкурировать с ресторанами в Австрии, Швейцарии и Италии. Импортозамещение так сказать, собственно, как и весь курорт в Хибинах.

Нельзя приехать в Хибины и не побывать в ресторане «Плато», про который говорит вся страна! Фото: Сергей ШАНДИН

Место обязательно к посещению, во-первых, чтобы насладиться северной кухней, во-вторых, чтобы прийти в восторг от подачи. Один только сагудай в ледяной чаше чего стоит! В-третьих, тут есть пища и для глаз: из панорамных окон открывается красивый вид на Кировск, который интересен и днем, и завораживает огнями вечером. Отсюда можно наблюдать за работой подъемника и за тем, как катаются другие.

ЦЕНА ВОПРОСА: Комплекс разделен на три части - ресторан, бар и кафе со «шведским столом» на 180 мест. Ценовая политика зависит от сезона. В «низкий» за «шведский стол» надо будет заплатить 600 рублей, в средний – 800, в пиковый (это период новогодних праздников и с марта по май) - 1000 рублей. В ресторане горячие блюда от 700 рублей, холодные закуски от 550 рублей, десерт (обязательно возьмите с морошкой) от 500.

Обязательно попробуйте десерт из морошки. Фото: Сергей ШАНДИН

На курорте «Салма» тоже есть чему удивиться гурманам. Обязательно загляните в рестобар арктической кухни ЯГЕЛЬsky. Там любят и вкусно готовят домашнюю северную кухню, в ход идут локальные продукты: оленина, лосятина, дичь, кумжа, сиг, палтус, треска, морепродукты Баренцева и Белого моря, дикоросы, травы, грибы, ягоды, ягель.

ЦЕНА ВОПРОСА: горячие блюда от 450 рублей, холодные закуски от 250 рублей, десерт от 70 рублей.

Еще один ресторан с шикарным видом и северной кухней – «Причал 11» в Кандалакше. Из панорамных окон можно любоваться Белым морем, смотреть на острова Кандалакшского заповедника, тюленей и белух. А летом с балкона можно махать рукой проходящим мимо кораблям. Еще там есть яхт-клуб и детская парусная школа. Но главное все же – яркие запоминающиеся блюда. Домашнее жаркое из лосятины, пельмени из оленя, палтус запеченный с гребешками… Мммм, уже слюнки текут.

ЦЕНА ВОПРОСА: горячие блюда от 475 рублей, холодные закуски от 510 рублей, десерт от 100 рублей.

Сагудай в ледяной чаше выглядит как кулинарный шедевр. Фото: Сергей ШАНДИН

ДРЕВНИЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕДКОВ

Если думаете, что охотиться за древностями возможно только в душном Египте или опасных джунглях Камбоджи, то вы ошибаетесь. Не менее загадочные объекты есть и в Мурманской области. 25 лет назад совершенно случайно на Канозере студенты, сплавляющиеся по реке Умба, нашли послания из прошлого.

Благодаря куполу причудливый остров Каменный в форме кита приобрел не менее причудливый стеклянный глаз. Фото: Сергей ШАНДИН

Пока вся группа отдыхала на привале, один из ребят - Юрий Иванов – решил поискать на острове самый старый автограф туристов, и вдруг нашел петроглифы - наскальные изображения, которые датируются IV-II тыс. до нашей эры! Ребята вернулись на большую землю и все рассказали ученым, оказалось, что весь этот остров, а также 2 соседних, изрисованы некими древними художниками. Больше всего изображений на острове Каменный.

- Откуда эти рисунки? Почему неизвестный художник и его собратья рисовали именно здесь? Неизвестно, - разводит руками первый директор, а сейчас главный хранитель музея Владимир Перевалов. – Ведь в то время в округе за несколько сот километров не было ни одного поселения. Предполагаем, что Канозеро для древнего человека было священным местом, здесь совершались древние обряды и ритуалы, а выбивка петроглифов – часть этих ритуалов. Хотя сегодня смысл рисунков не расшифрован, мы можем попытаться разгадать послания предков. Отчетливо прослеживаются две темы: охотничья магия и магия плодородия. На скалах запечатлены мифы и легенды древнего человека, отображена сложная картина его мира и зарисовки из быта – охота на кита, рыбалка, животные.

Часть пути до острова мы преодолевали на вездеходе. Фото: Сергей ШАНДИН

Как добраться до петроглифов? Это отдельное и очень интересное приключение, достойное Лары Крафт или Индианы Джонса (выбирайте себе героя по вкусу – прим. ред)! В деревне Умба есть музей с фотографиями, стендами и одним осколком камня с острова. Но нам важнее увидеть все своими глазами. В путь! Хотя дорога на остров настолько труднопроходимая, что потребуется три вида транспорта и три часа, чтобы туда добраться от ближайшего населенного пункта!

Сначала мы ехали на машине от деревни Умба до контрольной точки, там нас встретил огромный вездеход, колесо которого выше человеческого роста. Далее 2, 5-часовая поездка на огромном сером шестиколесном монстре по заснеженному лесу. Но это было здорово - внутри тепло, комфортно и ощущение такое, как будто на корабле плывешь по белоснежному морю. Потом мы прибыли на кордон, где нас ждал экскурсовод, попросил пересесть на снегоходы и доставил до острова. Мы сошли на берег и просто открыли рты от удивления!

Вот так выглядит купол изнутри. Фото: Сергей ШАНДИН

Сердце комплекса спрятано под куполом из оргстекла — это уникальное сооружение высотой 10 и диаметром 20 метров, аналог есть лишь в Канаде. Благодаря куполу причудливый остров в форме кита приобрел не менее причудливый стеклянный глаз, который видно даже с высоты птичьего полета.

Если эти доводы не удивили, то можете поверить на слово: вся эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений от путешествия по Заполярью. Долгая, но интересная дорога и суперзагадочные письмена, которым 6 тысяч лет – о чем еще может мечтать любитель истории? К слову, летом, когда снега уже нет, туристов на остров доставляют на лодке. И это, наверное, тоже отдельное удовольствие – созерцать с воды природу Севера.

ЦЕНА ВОПРОСА: Экскурсия в комплекс наскальных изображений «Петроглифы Канозера» - зимой на вездеходе 45 000р (до 7 человек), лето-осень на аэролодке – 7900 с человека. Продолжительность 7-8 часов.

Те самые петроглифы, которым больше 6 тысяч лет. Фото: Сергей ШАНДИН

ЗЕЛЕНЫЙ ОАЗИС СРЕДИ БЕЛОЙ ПУСТЫНИ

Если сугробами Север не удивит, то уж точно удивит буйством зелени. Есть место в Мурманской области, где растут пальмы. Да-да, не поверите! И это не природная аномалия, а результат трудов ученых самого северного в России Полярно-альпийского ботанического сада. В его оранжереях растут самые настоящие пальмы, плодоносят монстеры (представляете?) и радуют разнообразием цветов кактусы. Бродишь среди тропической растительности, а за окном сугробы с человеческий рост!

Ботанический сад в Хибинах появился в 1931 году. Фото: Сергей ШАНДИН

Как это возможно? Откуда этот зеленый оазис среди заснеженной пустыни? Ботанический сад в Хибинах появился в 1931 году с главной целью - изучать растения Кольского полуострова и переселенные из других регионов. До сих пор в мире есть всего три сада, расположенных за Полярным кругом, и ПАБСИ — один из них.

ЦЕНА ВОПРОСА: 250 рублей с человека, погулять без экскурсии 200.

До сих пор в мире есть всего три сада, расположенных за Полярным кругом, и ПАБСИ — один из них. Фото: Сергей ШАНДИН

Летом можно прогуляться по территории сада и подняться к Ботаническому цирку горы Вудъяврчорр, и даже взойти на вершину.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Ну уж про эту фишку Заполярья сказано очень много. Туристы специально мчат в Мурманскую область, чтобы своими глазами увидеть это уникальное природное явление. Но везет далеко не всем, слишком много факторов должно сойтись, чтобы удалось запечатлеть зеленые всполохи на небе.

Туристы специально мчат в Мурманскую область, чтобы своими глазами увидеть это уникальное природное явление. Фото: Виталий ДРОНЮК

Гид нашей группы Виталий Дронюк – профессиональный фотограф и «охотник за сиянием». Опыт съемки этой небесной игры света у мурманчанина большой. И даже ему не всегда удается увидеть Северное сияние.

- Есть специальные чаты, где мы с коллегами обмениваемся информацией, есть программы, которые на основе данных солнечной активности составляют прогноз вероятности Северного сияния, — рассказывает Виталий Дронюк. – Но и это не всегда гарантия того, что мы его увидим. Может помешать облачность или еще что-то. Иногда приходится ждать на улице по несколько часов, потому что, например, прогноз был не точный. Тут главный совет - теплая одежда и терпение. Но результат того стоит!

ЦЕНА ВОПРОСА: бесплатно, но увидишь, если повезет

КУПАНИЕ СО ЛЬДИНАМИ

Слышали что-нибудь про флоатинг? Эта спа-услуга сейчас есть во многих салонах. Погружаешься в капсулу с соленой водой и балансируешь на поверхности. А что если сделать нечто подобное не в капсуле, а на открытой воде, да еще и в Белом море? Звучит безумно, но очень интересно! Совсем недавно специалисты индустрии развлечений придумали нечто небанальное для туристов - айс-флоатинг – купание в ледяной воде в специальном спасательном костюме, который полностью покрывает тело и держит на поверхности воды до 6 часов. Костюм надевают на свою одежду и обувь, вы остаетесь абсолютно сухим и не замерзаете в ледяной воде.

Развлечение начинается с того момента, когда облачаешься в костюм. Фото: Сергей ШАНДИН

Аттракцион начинается с того момента, когда ты облачаешься в костюм. Ощущения необычные, будто теплое прорезинное одеяло обтянули вокруг тебя. Далее в этом костюме нужно преодолеть несколько сотен метров до воды. Медленно войти в воду и все - оранжевым поплавком запустить себя в море. Холод вообще не чувствуется, хотя температура воды +2 градуса. К слову, я плавать не умею, но это не помешало. Потому что купание в таком костюме совершенно безопасно. Но все же более яркие впечатления получат те, кто обожает воду. А еще нам повезло прямо с водной глади наблюдать красивейший закат. Это, можно так сказать, был бесплатный бонус к и без того необычному развлечению.

ЦЕНА ВОПРОСА: 3 5000 рублей с человека, продолжительность 40 минут.

И хотя температура воды +2 холод совершенно не чувствуется. Фото: Сергей ШАНДИН

СТОЛИЦА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Кто бы мог подумать, что Русский Север станет новой культурной Меккой? А ведь так и есть - в Апатиты посмотреть на современное искусство приезжают не только из близлежащих регионов, но и из Москвы, и из Петербурга. К примеру, именно там можно увидеть первый NFT шедевр c Лeди Гaгой художника Poбepта Уилcoна. А она вообще-то была создана по заказу Лувра. Как эта работа появилась на Кольском полуострове? Это заслуга известного телеведущего и обладателя довольно обширной коллекции современного искусства Андрея Малахова. В 2020 году он открыл на своей малой родине Центр современного искусства «Сияние». И вот теперь работы из частной коллекции Малахова можно увидеть в санатории «Изовела», а проекты Центра «Сияние» - по всему городу. Например, паблик-арт-объект «Улыбающийся апатит» Сергея Браткова, выставка Анастасии Кизиловой «Оазис» и арт-каток, оформленный работами Вовы Перкина. Ну это ли не северное чудо?

Работы из частной коллекции Андрея Малахова можно увидеть в санатории «Изовела». Фото: Сергей ШАНДИН

ЦЕНА ВОПРОСА: Бесплатно можно посетить все арт-объекты и выставки, даже с экскурсоводом. Можно остаться на ночь в санатории «Изовела» среди предметов искусства за 5 200 с человека, в стоимость входит завтрак в формате «шведского стола».

В Апатитах можно увидеть первый NFT шедевр c Лeди Гaгой художника Poбepта Уилcoна. Фото: Сергей ШАНДИН

Путешествие на Кольский полуостров с проектом «Медиаразведка» Туту.ру организовано комитетом по туризму Мурманской области.