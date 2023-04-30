Встала на каблуки с протезом: Родившаяся без стопы девушка танцует сальсу и покоряет подиумы

Протезисты разработали для Вали первый в России протез, пригодный для каблуков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Каблуки, розовое платье и… стильный протез на ноге в тон. Это сегодняшний образ 33-летней Валентины Шашиной. Родом она из Астрахани, а в Петербург переехала девять лет назад, да так и осталась. Сейчас по мотивам Валиной жизни ставят целый спектакль, а когда-то девушка плакала перед зеркалом, ненавидя свою особенность, и мечтала надеть туфли.

СЕКРЕТ НА МНОГО ЛЕТ

Валя родилась без левой стопы, с одной только пяточкой. Протез она носит, считай, всю жизнь, и больше 20 лет скрывала его от чужих глаз под штанами и гетрами.

Всю сознательную жизнь девушка прятала протез под брюками и гетрами. О нем не знали ни в школе, ни даже на танцах. Фото: личный архив героя "КП"

- Для меня маленькой это было нормально, а потом начала понимать, что я не такая, как все. И отношение в то время было соответствующим: или посиди в комнате, не показывайся, или надевай брюки и прячь протез. Не принято же было говорить об инвалидах. Переломный момент был лет в девять – моя сестра занималась бальными танцами, и я была на репетициях, пыталась за ней повторять. Но я не могла носить танцевальную обувь на каблуке, поэтому и танцевать не могла. Так что на ее концертах я в перерывах читала на сцене стихи. А потом плакала в подушку, что все они танцоры, а я только стихи читаю, - признается Валентина.

Протез был ее секретом девять школьных лет. Одноклассники узнали о нем только на выпускном, да и то случайно. После школы протез продолжал прятаться под брюками. Даже когда 20-летняя Валя пошла в танцевальную школу исполнять детскую мечту и стала учиться сальсе и бачате.

В гардеробе девушки не только десятки красивых туфель, но и четыре искусственные стопы. Каждая под определенную высоту каблука. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Тренер тоже не знала про протез. На одном из первых занятий по бачате я неправильно сделала движение: подумала, что надо двигать стопой, которой у меня нет. Бросилась в истерику, что ничего не получается. Но преподавательница за кулисами всему меня научила. С тех пор я поняла, что ничего невозможного нет, заниматься можно чем угодно, - улыбается девушка.

ЛАК И ЛЕНТЫ ДЛЯ ПРОТЕЗА

Но даже после этого успеха остались причины для слез. Бывало, Валя плакала перед открытым шкафом с одеждой – нечего надеть такого красивого, чем можно замаскировать протез. Опять натягивать ненавистные джинсы! Освободиться от оков неуверенности Валя смогла только несколько лет назад, когда ее заношенный и перемотанный скотчем старый протез заменили на современный карбоновый. И Валентина наконец сменила осточертевшие брюки на юбку.

Протез нисколько не мешает Вале зажигательно танцевать сальсу. Хотя первое время танцы давались тяжело и со слезами. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Помню, как впервые вышла из дома в новом протезе. Вышла с удовольствием! Тогда во мне, наверно, перещелкнуло. Я сделала огромный шаг к принятию себя, - признается девушка.

В гардеробе Вали появились и долгожданные туфли - петербургские протезисты создали для нее первый в России протез, пригодный для ходьбы на каблуках! В «наборе» также шли четыре «гильзы» для протеза и четыре искусственных стопы, рассчитанных на разную высоту каблука. А в дополнение к ним – десяток цветных щитков, шнурки и ленточки для украшения. Так нога стала полноценно вливаться в образ. На искусственной стопе даже накрашены ногти - чтобы красиво смотреться в босоножках.

ЗАЧЕМ ЖАЛЕТЬ? ВСЕ ОТЛИЧНО!

В новом образе Валя начала покорять подиумы - участвовала в показах на Каспийской неделе моды в родной Астрахани. Красавицу с приметной изюминкой приглашали моделью на телешоу «Модный приговор», а от мужчин не было отбоя. Валентина была замужем, и сейчас ее сердце не свободно!

Валентина выступала моделью на нескольких показах в родной Астрахани, а еще в программе "Модный приговор". Фото: соцсети

- Я обожаю, когда на меня аж оборачиваются – я ведь подбираю образ и гармонично себя чувствую в нем. Я к этому долго шла, хотя поначалу мне казалось, что я стала заложником протеза. Не понимала, людей привлекает моя личность или моя особенность. Попадались те, кто обращал внимание только на протез, - вспоминает Валя. – Но зачем меня жалеть? У меня все отлично! Особенному человеку тоже хочется показывать свою силу наравне с вами. Не стоит делать протез «гвоздем программы». А самому инвалиду главное прожить все переживания, принять себя и разрешить себе желать чего-то. Любую проблему можно обернуть в фишку.

Валентина призывает не относиться к особенным людям по-особенному: им хочется быть такими же сильными и самостоятельными, как и все другие. Фото: Артем КИЛЬКИН

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Под зажигательные латиноамериканские мотивы Валя с партнером крутят смелые повороты. Девушка танцует так легко и пластично, что глянцевый протез кажется просто частью костюма. Сцена с сальсой обязательно будет в спектакле, ведь танцы были для Вали сначала преодолением, а затем и любимым хобби. Правда, в спектакле она не будет играть саму себя – выйдет к зрителям лишь в финале истории.

P.S. Музыкальный спектакль «(НЕ)обыкновенная» по истории Валентины покажут 14 мая в Малом театре кукол на Лиговском, 267. Забронировать билеты можно в одноименном постановке сообществе «ВКонтакте».