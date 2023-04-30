Медалистку Олимпийских игр из Петербурга обвинили в торговле наркотиками в Индии

Светлану Варганову задержали на Гоа 14 апреля. Фото: ru.wikipedia.org

Спортсменку, завоевавшую серебро на Олимпийских играх, задержали в Индии за торговлю наркотиками. Светлана Варганова занималась плаванием и стала призером главных соревнований в 1980 году. О задержании 59-летней спортсменки сообщило издание The Indian Express.

- Светлану Варганову задержали на Гоа 14 апреля, но об этом стало известно только 29 апреля. Также задержаны бывший российский полицейский и сообщник из Индии Акаш, - пишет издание.

По версии следствия, бывший полицейский самостоятельно выращивал запрещенные растения. Спортсменка поставляла их иностранным гражданам. В СМИ также сообщается, что женщина устроила в своей квартире кальянную, где желающие тоже могли употреблять наркотики. Все задержанные отказались сотрудничать со следствием.

Позже стало известно, что Светлану Варганову отпустили под залог. Однако разбирательства продолжаются, пишет ТАСС.

СПРАВКА «КП»

Светлана Варганова выиграла серебро на Олимпийских играх 1980 года в плавании брассом на 200 метров. В этой дисциплине она стала чемпионкой мира 1982 года и завоевала бронзу на комбинированной эстафете 4 на 100 метров.