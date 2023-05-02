Полиция закрыла сеть ночных баров в центре Петербурга, где работали консуматорши

Полиция закрыла сеть ночных баров в Петербурге, наживавшихся на обмане посетителей / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция закрыла сеть ночных баров в центре города, где орудовали консуматорши. Увеселительные заведения находились на улице Рубинштейна, Казанской и Невском проспекте. Жертвами "разводил" оказывались подвипившие мужчины. Об этом 2 мая 2023 года сообщают в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Сеть из баров создал 34-летний коммерсант специально для подвипивших клиентов, чтобы выставлять им очень завышенные счета. Порой персонал даже списывал просто произвольные суммы со счетов клиентов, - рассказали в полиции.

Как правило жертвами становились уже пьяные мужчины, либо те, кто был готов выпить в компании двух симпатичных консуматорш. Девушки выискивали потенциальных клиентов на соседних улицах или в других барах. Они знакомились и предлагали продолжить вечер, приводя их в один из трех специальных баров. Девушки узнавали, кем работают мужчины. Существовало строгое правило: никаких журналистов, медийных личностей и сотрудников правоохранительных органов.

Далее в барах девушки напаивали своих спутников. От "дохода" им полагалось 30 процентов, остальное делилось между организатором и персоналом заведения.

На данный момент зарегистрированы девять жертв данной схемы. По всем случаям возбуждены уголовные дела. В совокупности посещения баров потерпевшим обошлось почти в миллион рублей. Но сумма может быть куда больше.

Полиция уже задержала организатора бизнеса и двух девушек 21 и 23 лет, которые управляли барами. В ходе расследования также обнаружен склад алкогольной продукции более 140 литров.