Расчлененный труп с татуировками нашел подросток во время прогулки в Выборге Ленинградской области

Расчлененные останки мужчины без ног нашли в Выборге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Выборг Ленинградской области подросток сделал ужасную находку. Днем 1 мая 2023 года мальчик гулял на улице и нашел на территории гаражного комплекса расчлененное тело человека, которое было разложено по пакетам. Испугавшись, подросток сразу же обратился в полицию. Об этом сообщает следственный комитет по Ленинградской области.

- Около 15:30 часов подросток обнаружил останки в 600 метрах от дома 8 по Путейской улице, на территории гаражного комплекса. Три пакета с туловищем, отрезанными руками и головой были спрятаны между стеной гаража и железобетонным забором стадиона, - сообщает источник.

На место прибыли сотрудники полиции. Они осмотрели останки. Примечательно, что руки убитого были покрыты татуировками. А вот ног в обнаруженных пакетах не оказалось. Однако, вполне вероятно, что они уже были найдены ранее. Напомним, что части ног 17 апреля были обнаружены на Батарейной горе, а ранее, 16 февраля, также части ног были найдены возле Аннинских укреплений. По данным следственного комитета - убитый это мужчина. Однако его пол и личность пока не установлены.

Принадлежат ли все останки одному человеку, теперь предстоит выяснить специалистам. На данный момент следственный комитет начал доследственную проверку.