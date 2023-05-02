Главный синоптик Петербурга Колесов предупредил о возвращении снега с 4 мая

Снег вернется в Петербург 4 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Санкт-Петербурге все никак не хочет становиться теплой и двигаться в сторону лета. А вот в сторону зимы - с радостью. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов предупредил горожан, что скоро они снова увидят снег. Такая погода с осадками ждет город на Неве с 4 мая и будет длиться три дня. Об этом синоптик рассказал 2 мая 2023 года в в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM).

- 4, 5 и 6 мая в Петербурге будет снег. Вообще в мае будет наблюдаться отрицательная аномалия, довольно холодно. Плюс 20 градусов и больше ожидается только в конце месяца, - рассказал синоптик.

Несмотря на сильное похолодание, которое надолго задержится в городе, после 9 мая среднесуточная температура воздуха должна установиться уже выше плюс 8 градусов. А это значит - конец отопительному сезону. Но когда именно батареи станут холодными, сообщат позже в Смольном. Горожанам же следует набраться терпения и ждать тепла.