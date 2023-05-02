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Происшествия2 мая 2023 13:49

Подбросил вверх и не поймал: Жесткое видео, как пьяный гость проломил череп семилетней девочке на ее дне рождения

Видео жесткого падения семилетней девочки, проломившей череп на дне рождения в Петербурге, появилось в Сети
Авторы (2):
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Анастасия НУРАДИЛОВА
Девочку госпитализировали в реанимацию.

Девочку госпитализировали в реанимацию.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

День рождения семилетней девочки из Петербурга закончился реанимацией. Все произошло в кафе на проспекте Сизова вечером 30 апреля. Один из гостей хотел потанцевать с виновницей праздника, подкинул ее и не поймал.

Малышка упала головой вниз и получила серьезные травмы. На машине скорой помощи ее доставили в больницу. Врачи диагностировали у девочки открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом затылочной кости.

- Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга координирует действия правоохранительных органов, контролирует установление всех причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, - рассказали spb.kp.ru в надзорном ведомстве.

Специалисты оценили состояние малышки как тяжелое. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Следователи Петербурга тоже организовали проверку.

ЧППроисшествия: ЧП