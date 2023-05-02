Подбросил вверх и не поймал: Жесткое видео, как пьяный гость проломил череп семилетней девочке на ее дне рождения

Девочку госпитализировали в реанимацию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

День рождения семилетней девочки из Петербурга закончился реанимацией. Все произошло в кафе на проспекте Сизова вечером 30 апреля. Один из гостей хотел потанцевать с виновницей праздника, подкинул ее и не поймал.

Малышка упала головой вниз и получила серьезные травмы. На машине скорой помощи ее доставили в больницу. Врачи диагностировали у девочки открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом затылочной кости.

- Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга координирует действия правоохранительных органов, контролирует установление всех причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, - рассказали spb.kp.ru в надзорном ведомстве.

Специалисты оценили состояние малышки как тяжелое. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Следователи Петербурга тоже организовали проверку.