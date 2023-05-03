20 экскурсоводам по крышам Петербурга пригрозили уголовными делами

Полиция Петербурга занялась проверкой руферов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция взялась за экскурсоводов по крышам. С наступлением тепла в Северной столице все чаще стали появляться объявления об экскурсиях и прогулках по крышам в центре города. Такое развлечение является фишкой города и популярно среди как самих петербуржцев, так и туристов. Так, в течение недели полицейские провели серию проверок, осуществляя контрольные закупки и поднимаясь на крыши. Об этом 3 мая 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Сотрудники полиции осуществляли контрольную закупку услуги и даже поднимались на крышу дома, после чего составляли в отношении гида-руфера административный протокол, - рассказали в полиции.

Средняя стоимость такой экскурсии - 500-1000 рублей. В основном прогулки проходят по крышам Невского и Лиговского проспекта, на улицах Рубинштейна и Пушкинской.

Так, по итогам проверок штрафы получили порядка 20 экскурсоводов. Но на этом сотрудники полиции не остановились. Помимо того, что бизнес ведется нелегально, он еще и несет угрозу для жизни и здоровья клиентов, что уже попадает под уголовную статью. На этот счет сейчас проводится проверка.