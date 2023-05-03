Забил молотком ради лайков: 16-летнего блогера из Петербурга задержали за зверское убийство 13-летней девочки во время стрима

16-летнего блогера задержали за зверское убийство 13-летней девочки во время стрима Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток-блогер зверски убил 13-летнюю девочку и закопал ее в землю. Все это он делал во время стрима в Сети. Трагедия развернулась в лесопарке в Парголово Выборгского района города поздно вечером 30 апреля 2023 года. Жертвой подростка стала 13-летняя школьница. Об этом подробно spb.kp.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

- 30 апреля в полицию поступило сообщение о пропаже 13-летней девочки. В полдень она ушла из дома в Красногвардейском районе гулять, но домой так и не вернулась, - рассказал источник.

Спустя двое суток полиция задержала 16-летнего подростка, а также его 16-летнюю подругу. Оба школьники, ранее в поле зрения правоохранителей не попадали. Оказалось, что они совершили жуткое убийство.

В тот день подростки встретились с 13-летней девочкой и пошли в лесопарк в Парголово. У мальчика с собой был молоток. Его подруга включила камеру на мобильном телефоне и начала стримить в Сеть. В это время подросток взял молоток и зверски забил 13-летнюю девочку на камеру. После этого подростки закопали свою жертву в лесу и сбежали. Тело девочки нашли 3 мая.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.