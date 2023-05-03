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Общество3 мая 2023 8:39

Счет за телетрансляцию добавят в единую платежную квитанцию в Петербурге

Платежный документ с дополнительной графой петербуржцы получат уже в мае
Анастасия НУРАДИЛОВА
На сумму начислений новая строчка не повлияет.

На сумму начислений новая строчка не повлияет.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новая графа появится в единых квитанциях «ЕИРЦ СПб» в этом месяце. В платежном документе будет строчка «Телетрансляция». Такая услуга раньше была прописана в «розовой» квитанции. Петербуржцам пообещали, что на сумму начислений новая строчка не повлияет.

- Как и ранее, в счетах розового цвета начисления будут отражаться с разницей в два месяца от даты выставления квитанции, - рассказали в пресс-службе АО «Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга».

По словам специалистов, с появлением графы «Телетрансляция» контролировать баланс счета и отслеживать его станет проще. Информация о начислениях на остатке и на счете будет внесена в единый платежный документ.

Петербуржцев предупредили, что по телефону ПАО «Ростелеком» можно получить дополнительную информацию об изменениях в выставлении счетов за услугу «Телетрансляция». Для этого нужно позвонить на 8 800 302 08 32.

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