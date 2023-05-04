Бизнес у дома: как инвестору выбрать коммерческое помещение в новостройке. Рендер: Группы Аквилон.

Недвижимость всегда была одним из самых надежных способов сохранить и приумножить сбережения. Обычно люди вкладываются в покупку жилья – студий или однокомнатных квартир, их проще перепродать или сдать в аренду. Альтернативный вариант – покупка коммерческих помещений на первых этажах новостроек. Большой выбор таких объектов как в строящихся, так и готовых жилых комплексах предлагает Группа Аквилон.

Плюс инвестиций в коммерческие объекты – высокая доходность. Но рассчитывать на выгодные вложения можно лишь при том условии, что объект для инвестиций выбран грамотно.

УДАЧНОЕ МЕСТО

Один из главных критериев выбора коммерческих помещений – местоположение. Идеальные варианты – проходная улица или проспект в обжитом районе, а также строящиеся жилые кварталы, где спрос на инфраструктуру всегда высокий. В любом случае стоит обращать внимание на окружение. Близость метро, исторического центра, парков и общественных пространств – важные ориентиры для инвесторов в коммерческие помещения. Приведем пример: жилые комплексы «ARTквартал.Аквилон» и Promenade находятся неподалеку от станций метро «Московские ворота» и «Фрунзенская», в шаговой доступности высшие учебные заведения, фитнес-центры и оживленный Московский проспект. Или проект элит-класса Tesoro на Петроградской стороне – 100% выгодное вложение. Интересны и другие сданные объекты компании, на первых этажах которых очень много востребованной коммерции – магазинов, аптек, салонов красоты, пекарен, пунктов выдачи интернет-заказов и так далее. Одним из таких проектов является ЖК 4YOU, расположенный в Московском районе в шаговой доступной от метро «Звездная». Кстати, в таких ЖК еще остались свободные площади.

Если же хочется приобрести коммерческое помещение на выгодных условиях, имеет смысл присмотреться к строящимся проектам, таким, как «Аквилон Zalive» на намыве Васильевского острова, «Аквилон Stories» в Кудрово и др. В этом случае можно сэкономить на покупке и при этом удачно вложиться.

Рендер: Группы Аквилон.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОРМАТ

Чтобы открыть прибыльный бизнес, важно выбрать перспективную нишу. Для жителей новостроек на первых этажах их дома актуальны такие форматы, как кафе, салоны красоты, постаматы и вендинговые автоматы, коворкинги, соседские клубы по интересам, небольшие спортзалы и другие бизнесы, направленные на удовлетворение социальных потребностей людей. Если самостоятельно выбрать направление бизнеса сложно, можно обратиться к менеджерам по продажам застройщика. Они хорошо знают портрет покупателей жилья в зависимости от района и конкретного жилого комплекса. Там же, в коммерческом отделе компании, можно попросить схему развития комплекса и узнать, сколько человек будет жить в заинтересовавшем вас квартале.

Рендер: Группы Аквилон.

ПЛОЩАДЬ И ПЛАНИРОВКИ

Метраж самых ликвидных объектов –от 50 до 100 кв. м. Но есть лоты меньших и больших площадей – от 20 до 500 кв. м (можно получить помещения еще большей площади, объединив несколько лотов). Такую коммерцию можно использовать под самые различные бизнесы: салоны красоты, мини-кофейни, цветочные и бакалейные лавки, пункты выдачи товаров на заказ. Также можно открыть уютный семейный ресторан или офис, чтобы работать рядом с домом. В современных жилых комплексах планировки коммерческих помещений хорошо адаптируются под различные виды бизнеса, но этот вопрос лучше изучить заранее. Помещения должны иметь хорошие видовые характеристики и возможности – панорамные окна, двери должны выходить на пешеходную артерию. Также перед покупкой или арендой помещения следует убедиться, есть ли в нем электроэнергия, водоснабжение и канализация (если необходимо), пожарная сигнализация, отопление, кондиционеры и вентиляционная система. И обязательно стоит учесть затраты на освещение и другие электроприборы, необходимые для организации комфортного бизнес-процесса, как для сотрудников, так и посетителей.

Рендер: Группы Аквилон.

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

Стоимость квадратного метра в коммерческих помещениях выше, чем в жилых, но и прибыль от таких вложений больше. Конечно, не у всех найдется вся сумма на покупку коммерции, но поможет ипотека и рассрочка. Например, коммерческие помещения в объектах Группы Аквилон можно приобрести в ипотеку сразу от нескольких банков. Срок кредита – до 30 лет, сумма – до 100 миллионов рублей. Кроме того, застройщик предлагает рассрочку для приобретения коммерческих площадей в своих объектах, ее условия согласовываются в индивидуальном порядке. Сделка основывается на базе стандартных моделей рассрочек, действующих в рамках приобретения квартир в жилых комплексах комфорт класса. Ну и не стоит забывать про акции и спецпредложения, которые действуют в компании каждый месяц. Например, в мае скидка на ряд коммерческих помещений в сданных проектах составляет до 9%.

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