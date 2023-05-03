Полет беспилотников и дронов запретили в Петербурге с 3 мая

Полет беспилотников и дронов запретили в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге запретили полет беспилотников и дронов. Запрет действует с 3 мая 2023 года и продлится как минимум до 15 мая. С чем это связано, официально не говорится. Однако по некоторым данным это связано с подготовкой к Дню Победы. На данный момент в Петербурге, а также в радиусе 150 километров вокруг города запрещено подниматься в воздух любым летательным аппаратам, кроме гражданских самолетов, которые обслуживает аэропорт Пулково. Об этом spb.kp.ru рассказали в филиале «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

- Да, действительно действует запрет на полеты в 150 километрах от города. Все, кроме Пулково. Дроны и беспилотники тоже запрещены, - подтвердили информацию специалисты.

Напомним, что за нарушение данного запрета можно поплатиться серьезным штрафом или даже арестом. Так, за это предполагается административное наказание по статье 11.4. Нарушение правил использования воздушного пространства. Максимальное наказание составляет штраф в 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.