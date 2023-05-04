«Лежала в одних трусах»: Фанатка солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева устроила голую фотосессию на его могиле

Фанаты возмутились поступком девушки. Фото: СОЦСЕТИ

Фанатка группы «Король и Шут» устроила фотосессию на могиле солиста Михаила Горшенева. Девушка фотографировалась на Богословском кладбище в одном нижнем белье. Другим поклонникам творчества группы такая выходка показалась неадекватной, и они создали петицию, которую уже подписали более 1200 человек.

- Девушка незаконно проникла на территорию кладбища, пила алкоголь, вела себя вызывающе и непристойно, находилась на участке захоронения в обнаженном виде, - говорится в петиции, обращенной к полицейским Калининского района Петербурга.

Активисты попросили МВД привлечь дебоширку к административной ответственности по статье за надругательство над местами захоронения умерших.

По словам авторов петиции, девушка устроила показательные выступления на могиле в ночь с 30 апреля на 1 мая. Судя по всему, никакого наказания от администрации кладбища не последовало. Девушка ни капли не переживает за произошедшее, совесть никак ее не мучает.

- Хватит мне это присылать, у меня аллергия на тушь, и опухли глаза. Другие проблемы меня не волнуют, - посмеялась она в своих соцсетях.

По предварительной информации, эпатажная фанатка Горшенева из Белоруссии, а в Петербург приезжает только иногда.