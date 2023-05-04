Воздушный парад в День Победы отменили в Петербурге

В Петербурге отменили воздушную часть парада на День Победы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 мая 2023 года в Санкт-Петербурге будут праздновать День Победы. Однако в этом году он будет не с таким большим размахом, как обычно. Воздушную часть парада на этот раз отменили. Об этом 4 мая рассказал начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.

- Воздуш части парада не будет. Другой день проведения в очном формате не рассматривается, - отметил Равин.

Также он добавил, что никаких особых мер безопасности предпринимать не будут, будут усилены обычные меры до максимального уровня.

Напомним, что Парад Победы состоится 9 мая в Петербурге на Дворцовой площади. Сейчас идет активная подготовка к событию. 4 мая состоится очередная репетиция парада. Из-за этого с 14:00 до 18:30 часов будет перекрыт центр города, включая Невский проспект от Садовой улицы до Дворцовой площади. Генеральная репетиция пройдет 7 мая утром.